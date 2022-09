Marcos González jugó 27 partidos con la selección chilena. También fue una pieza clave en la Universidad de Chile de Jorge Sampaoli que alcanzó la Copa Sudamericana de manera invicta en 2011. El espigado defensor de un metro y 90 centímetros ya está retirado de la actividad. Pero a sus 42 años sigue pendiente a la Roja, que afina detalles para los dos amistosos que tendrá en Europa: frente a Marruecos en Barcelona, España el 23 de septiembre y ante Qatar en Viena, Austria, el 27 de este mes.

Aquellos encuentros serán los primeros que tendrá Eduardo Berizzo con un plantel que él armó, pues en la gira por Asia la convocatoria se publicó antes de que el Toto fuera ratificado como DT del Equipo de Todos. En el primer periplo del argentino, Chile perdió un amistoso frente a Corea del Sur y luego, cayó ante Túnez en la Copa Kirin. Cerró la expedición con un empate contra Ghana, que de todas maneras se quedó con el tercer puesto del torneo amistoso disputado en Japón mediante los lanzamientos penales.

Por estos días, el otrora defensor de River Plate y la selección de Argentina, quien regresó a Juan Pinto Durán tras una negativa experiencia en la selección de Paraguay, espera tener su primer gran cónclave con la Generación Dorada, aunque el legendario portero bicampeón de América Claudio Bravo sigue marginado de las convocatorias, algo que a Gary Medel le parece extraño y no dudó en manifestar. Y el ex zaguero de la Universidad Católica y el Flamengo de Brasil apostó todas sus fichas al proceso en una conversación con Redgol en La Clave.

"Tengo total optimismo. Hay bastante gente joven que lo está haciendo bien en sus equipos. Debería comenzar hoy el proceso. En los partidos interiores no me interesaba el resultado. Mucha gente piensa se gana,se jugó bien y se pierde, se jugó mal. Pero me interesaba ver cómo se movía el equipo", expresó Maros González en una charla con el panel compuesto por Rodrigo Herrera, Cristian Basaure y Edson Figueroa.

Bielsa y Sampaoli siguen en el recuerdo del Lobo del Aire

Pero el otrora marcador central, quien también militó en Palestino y Colón de Santa Fe en Argentina, no se quedó sólo con ese análisis de lo que vio en aquella experiencia asiática que abrió la estadía de Eduardo Berizzo. "Quería ver si volvía a lo que hacía Bielsa o Sampaoli o se volvía a dos líneas de cuatro, dos delanteros y esperar un poco más. Logré ver cosas que me interesaron, el equipo buscó intensidad e intentó proponer", aseguró el nacido en Río de Janeiro, Brasil.

Pero el reloj, por cierto, fue un enemigo para el Toto. Así al menos lo identificó el ex zaguero de Rangers de Talca y del Columbus Crew de la Major League Soccer en Estados Unidos. "El poco tiempo que se lleva trabajando no permite da la impresión de que no se aplicó el 100 por ciento de lo que Berizzo puede querer. En la gira a Asia no le ganamos a nadie, pero ese es el camino en cuanto a funcionamiento e intensidad que se intentó imponer en el campo de juego", sentenció.

"Con el pasar del tiempo, teniendo jugadores más jóvenes probablemente podamos mantener esa intensidad y sacar mayores resultados. Pero más allá de eso, quiero ver la forma del equipo para enfrentar el partido", cerró Marcos González en alusión al duelo frente a los marroquíes, que tienen nuevo DT y al crack del Chelsea Hakim Ziyech de vuelta en una convocatoria de un equipo que bien podría resultar temible.

