Universidad de Chile perdió el Clásico Universitario contra la Católica y suma una nueva derrota en su racha de duelos consecutivos sin victorias en el Campeonato Nacional, y la cosa se pone cada vez más oscura para los azules, peligrosamente cerca de la zona de descenso, otra vez.

Tras el triunfo de la UC por 0-3 en el Estadio Nacional, Marcos González y Roberto Tomatín Rojas conversaron con Paulo Flores y RedGol, lamentando la incapacidad y momento de la U, además de la pólemica de Diego López por partir con Darío Osorio en la banca.

“Es una pena, porque ahora dependemos de que no gane Coquimbo ni Antofagasta, vamos a ver qué pasa. Es triste porque es repetido, llevamos tres, cuatro años peleando el descenso y otra vez nos encontramos en esta posición que no le agrada a ningún hincha de la U”, dijo Lobo del Aire.

El ex zaguero de la U agregó que “por lo que viene mostrando la U como forma de juego ya no depende de un nombre (los errores de Nery Domínguez en defensa), o puedes tener a Darío Osorio en la banca o no, pero creo que un jugador no te puede hacer diferencia en un equipo. En Católica veo a un equipo y la U no, sólo individualidades que por momentos brillan y por momentos bajan. Para tener un patrón de juego necesitas a los titulares y los que entran desde la banca encajados en un esquema y hoy la U es sólo individualidades”.

Por su parte, Tomatín Rojas sostuvo que “hoy fueron tantas cosas malas, fuimos tan superados, se ve tan negro todo, porque jugamos ante un rival que era tan leído lo que iba a hacer y lo hizo. Lo peor fue dudar en la gente y jugadores del club que están en Universidad de Chile”.

“Ni siquiera son falencias, no hay capacidad en la U. Sinceramente no hay capacidad y es lo más triste de todo. Uno a veces apela a la fuerza, pero ante las capacidades es imposible”, complementó el otrora arquero azul.

Consultados por la suplencia de Darío Osorio por decisión técnica de Diego López, Rojas sentencia que “pensé que ya estaba vendido al extranjero, sigo sin entender”, mientras Marcos González concluye que “no sé lo que buscaba el técnico, pero con los jugadores desequilibrante, yo prefiero que jueguen”.