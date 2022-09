La selección chilena no descansa y trabaja intensamente en su gira por Europa. La Roja de Eduardo Berizzo se prepara para los choques amistosos con Marruecos y Qatar durante los próximos días, entrenando este martes con los arribos de Gabriel Arias y Eugenio Mena.

Ambas figuras de Racing aterrizaron durante la madrugada tras participar en el triunfo por la cuenta mínima ante Platense. Los dos fueron expulsados en los minutos finales, por lo que no estarán a disposición para Fernando Gago en la próxima fecha.

Esto lo aprovecharon de inmediato y se subieron al avión para estar cuanto antes con el resto de la selección chilena. Sin embargo, no fue hasta la práctica de este martes que por fin pudieron integrarse junto al resto de sus compañeros.

Tanto Gabriel Arias como Eugenio Mena llegan en grandes momentos personales y con los que buscarán sumar minutos como titulares. Aunque Eduardo Berizzo por ahora sigue afinando los detalles para preparar su formación.

Con la llegada de ambas figuras de Racing, la selección chilena solo espera para que se sumen Arturo Vidal y Erick Pulgar. Los jugadores del Flamengo viajaron durante horas de la noche del lunes hasta Barcelona, donde está haciendo su concentración la Roja, aterrizando esta tarde.

Eduardo Berizzo no quiere desaprovechar la oportunidad de contar con el plantel estelar de la Roja y espera lograr su primer triunfo junto a la adulta. Si bien ya sacó cuentas alegres en el amistoso de la sub 23 con Perú, todavia no lo puede hacer con el equipo principal.

La selección chilena enfrenta este viernes a Marruecos, mientas que con Qatar se verá las caras el día martes. El equipo de todos vuelve a la cancha para comenzar el esperado proceso de recambio, ya casi obligado, pero más necesario que nunca para dar vuelta la página después de años de glorias junto a la Generación Dorada.

Revisa la práctica de la selección chilena este martes con Eugenio Mena y Gabriel Arias

