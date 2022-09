La selección chilena ya está inmersa en su gira europea y este lunes sumó su segundo día de prácticas en Barcelona de cara a los amistosos ante Marruecos y Qatar, el 23 y 27 de septiembre, respectivamente. Y uno de los temas sobre la mesa es la nueva generación del fútbol chileno y su desembarco inicial en el Viejo Continente.

En ese sentido, Marcelino Núñez es un buen ejemplos. Dio el salto desde Universidad Católica al Norwich City de la Championship League y ha destacado tempranamente en el fútbol británico, por su juego y su atrevimiento. El mediocampista cruzó el charco y parece no haberlo sentido, como él mismo explicó este lunes en conferencia de prensa.

"Siempre estaré agradecido de la liga chilena y de la UC, que me dio la oportunidad de debutar. Gracias a la liga chilena me convocaron a selección. En Norwich, mis compañeros me recibieron muy bien, me impresionaron las instalaciones, el ambiente y las canchas. Eso me ayudó mucho en la adaptación", reconoció.

Pero el orgullo de Colina no sólo ha sorprendido a los hinchas del Norwich y al periodismo especializado; si no que a también al chileno más célebre del ascenso inglés, nada menos que Ben Brereton Díaz. El goleador y Marcelino tienen apenas un año de diferencia y desde la Copa América de Brasil que tienen un grupito.

El detalle de Marcelino Núñez y Ben Brereton



Pero si quedaban dudas, está el testimonio del enviado especial de Redgol a la gira de la selección chilena, Enzo Olivera, quien entregó un muy buen dato sobre Marcelino Núñez y Ben Brereton. El ex mediocampista de Universidad Católica fue uno de los pocos que saludaron al delantero de Blackburn cuando reveló que tendrá su primer hijo.

"Junto a Francisco Sierralta, Marcelino fue el único que lo llamó por teléfono. Lo llamó en inglés, cuando supo que será papá y a Ben le pareció genial, fantástico", explicó el trotamundos redgolero; para quien el rendimiento del mediocampista "habla bien del jugador, pero también de la liga chilena y de Universidad Católica.

Brereton y su pareja, Kimberly Abott, comunicaron la noticia de la llegada de su primer hijo a mediados de julio. El pequeño nacerá en enero, y seguramente ya hay algunos para apuntarse en representación de la selección chilena.

Recuerda que podrás seguir en terreno la gira europea de la selección chilena a través de Redgol y su enviado especial, Enzo Olivera. Además, podrás ver los partidos gratis y en streaming: ante Marruecos (viernes 23, 16:00 horas), y Qatar (martes 27, 14:00 horas). Visita nuestra web o nuestra app y síguenos en nuestras plataformas en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, Spotify y Apple Music.