El delantero de 21 años, que llegó en 2020 al fútbol italiano desde Universidad de Chile y ya ha defendido tres clubes en el país de la bota, se mostró feliz por ser parte del microciclo de la selección chilena Sub 23.

Luis Rojas derrocha confianza para aportarle toda su experiencia italiana a la Roja Sub 23

La selección chilena Sub 23 vive un nuevo microciclo. Desde este martes 2 hasta el viernes 5 de mayo Eduardo Berizzo verá a los jóvenes cracks del fútbol chileno lucirse en Juan Pinto Durán con el objetivo de encontrar nombres para los desafíos de la Roja Adulta. Así, en su nómina apareció el nombre del "italiano" Luis Rojas.

No, el delantero de 21 años no nació en Italia sino que en San Bernardo, pero desde 2020 es uno de los varios futbolistas criollos que hacen patria en el extranjero. En aquel entonces dejó Universidad de Chile para defender al FC Crotone, tras eso se fue al Bologna y hoy defiende al Pro Vercelli de la Serie C. Así, confía en poder aportar con su experiencia.

"Es un momento muy bueno para mí, me siento con mucha confianza"

Rojas conversó este miércoles con la prensa de la ANFP y reveló sus sensaciones por integrar la nómina del Toto Berizzo para venir a Chile y compartir con sus compañeros. "En este momento estoy jugando regularmente, es un momento muy bueno para mí y me siento con mucha confianza en lo personal", disparó de entrada.

Tras eso, destaca que "además, llegar a una nómina como esta con jugadores muy buenos, que tienen muy buen nivel y lo están haciendo igual de bien en sus clubes, es lo mejor a lo que pude haber llegado".

"Estoy bien, me siento bien, con mucha confianza, con hartos minutos y yo creo que de aquí en adelante todo va a ir mejorando", complementó el atacante.

"Desde hace años ya es algo único, se espera todo el año poder venir a Chile a representar a mi país, que es algo que te llena el corazón y te hace sentir demasiado feliz y orgulloso", complementó Luis Rojas desde el búnker de la Roja en Macul sobre su chance de poder venir a sus tierras.

"Los entrenamientos, para ser el segundo día, son muy intensos, a muy alto nivel con los compañeros que hacen que los entrenamientos sean muy exigentes y el profe también es muy exigente con todos nosotros", concluyó Luis Rojas.