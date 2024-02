La selección chilena Sub 23 sufrió una dolorosa eliminación del Torneo Preolímpico de Venezuela. La Roja se quedó fuera de la segunda ronda por un punto tras el triunfo conseguido ante Paraguay en la última fecha de la fase de grupos.

El equipo de Nicolás Córdova pagó muy caro las derrotas ante Perú y Argentina, donde hubo jugadores que condenaron su aventura en el certamen. Uno de ellos fue Luciano Arriagada, quien comenzó como titular y terminó casi sin ver acción.

El delantero era una de las grandes apuestas de la selección chilena Sub 23, pero no pudo afirmarse nunca. Las críticas de los hinchas no se hicieron esperar, a lo que el jugador decidió responder con un desafiante mensaje en redes sociales.

Luciano Arriagada desafía a sus críticos

Luciano Arriagada era uno de los pocos jugadores de la selección chilena Sub 23 que milita en el extranjero. El Tigre dejó Colo Colo para ir al Athletico Paranaense, donde si bien no sumó muchos minutos sí pudo entrenarse con jugadores de otra exigencia.

Esto lo quería reflejar en el Preolímpico, donde debutó como titular ante Perú. Sin embargo, Nicolás Córdova lo dejó en la banca el resto del certamen y apenas lo envió a la cancha en los últimos minutos de los partidos ante Uruguay, Argentina y Paraguay.

Los hinchas no dudaron en hacerle saber su molestia con comentarios en redes sociales, a lo que el delantero puso el pecho a las balas. De hecho, aprovechó el cierre de la participación de Chile en el torneo para dejar un desafiante mensaje.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Luciano Arriagada decidió sacar la voz tras lo ocurrido con la Roja en el Preolímpico. Con una historia, el Tigre dejó una clara frase sobre sus sensaciones: “Contra todos”.

La frase del atacante no es nueva y ya parece una clásica excusa cuando las cosas no resultan en la cancha. Lo único cierto es que el rendimiento del Equipo de Todos no fue el mejor y se perdió un partido clave en la lucha por la clasificación.

Luciano Arriagada ahora se enfoca en lo que será su regreso a Brasil para buscar su oportunidad en el Athletico Paranaense. El Tigre es una de las cartas para el futuro de la selección chilena, por lo que tendrá una dura tarea si es que quiere tapar las bocas que hoy lo cuestionan.

¿Cuáles fueron los números de Luciano Arriagada en el Preolímpico?

Luciano Arriagada disputó un total de cuatro partidos con Chile en el Preolímpico de Venezuela. En uno fue titular y en los otros tres suplente, sin sumar goles ni asistencias y llegando a los 90 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Chile?

La selección chilena ahora se enfoca en la adulta, la que tendrá sus primeros partidos del 2024. A finales de marzo la Roja enfrentará a Francia y un rival aún por confirmar.

