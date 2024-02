La Roja Sub-23 se despidió del Preolímpico de Venezuela con una victoria importante ante Paraguay. El elenco dirigido por Nicolás Córdova venció por 2-1 a los guaranies, pero no les alcanzó para clasificar a la siguiente ronda, debido a la rotunda goleada que les propinó Argentina en el partido anterior.

Pero, no todas las cuentas son tristes. Si bien Paraguay ya estaba eliminado, se trataba de un cuadro invicto, que había hecho un muy buen encuentro ante Uruguay y Argentina y que peleaba el primer lugar del grupo. Chile demostró que se podía.

Es por eso que varios técnicos del fútbol chileno decidieron dar su opinión a Redgol sobre la actuación del elenco de Nico Córdova. Algunos se mostraron claramente decepcionados, mientras que otros asumieron el último triunfo como bueno.

“Los triunfos adornan un mal rendimiento”

Jorge Garcés, DT de amplia trayectoria en Chile y que, además, estuvo en la banca de la selección en 2001, tuvo una opinión rotunda sobre el rendimiento de la Sub-23. Para el Peineta, no hay nada que celebrar.

“A veces los triunfos adornan un poco lo que no debieran. Adornan un mal rendimiento, como ganarle a un equipo B. Como todos lo sabemos, Paraguay estaba clasificado y jugó con muchos reservas. Por su parte Chile jugó con el amor propio al final por el campeonato bajo que se hizo”, enfatizó el ex Wanderers.

“Se esperaba por lo menos clasificar. Pasó Paraguay, que supuestamente debiéramos ser más que ellos. Yo siempre pensé que en Argentina y Chile se pasaba a la siguiente fase. Sí, hay una decepción grande probablemente por el rendimiento individual y colectivo del grupo”, añadió Garcés, quien claramente reprobó lo hecho en Venezuela.

“Nos faltó la chauchita pa’l peso”

Otro con larga trayectoria como DT en el fútbol chileno es Jaime Vera. El Pillo, además, fue ayudante técnico de la Roja que dirigió Claudio Borghi, donde incluso le tocó oficiar como técnico de remplazo.

Para Vera, si bien el triunfo no basta, algo deja de buen sabor. “Lamentablemente, no sirve para lo que se pretendía, que era la clasificación. Siempre es bueno ganar, independiente de las circunstancias. Los triunfos siempre curan heridas del fútbol. Pero el objetivo principal era, me imagino yo, clasificar”, analizó el Pillo, quien puso los nombres que rescató del proceso.

“El portero Vicente Reyes estuvo muy bien, al igual que Vicente Pizarro. Yo creo que son los dos que destacaron. Lamentablemente, la derrota contra Perú costó caro. Nos faltó la chauchita para el peso”, comentó.

“Lo tomo como una desilusión más”

Jorge Contreras, de menor recorrido como DT, pero con una importantísima carrera como jugador se mostró con pocas esperanzas tras la eliminación de Chile. Para el Coke, esto es el resultado de algo mucho más amplio.

“Lo tomo como una desilusión más. El tema del fracaso yo creo que está en que todavía no se logra trabajar en cómo poder cambiar un poco la suerte de lo que viene pasando. Se cambian nombres de gente que toma los cargos y todo, pero se realiza de forma improvisada en el momento en que corresponde una competencia. No se trabaja anticipadamente para ver con quién realmente podemos empezar a cambiar un poco la suerte”, planteó Jorge Coke Contreras, señalando que el cómo se paró el equipo fue el problema

“Al final de cuentas, el tema tiene que ser el funcionamiento del equipo y ahí Chile, lamentablemente, no tuvo la capacidad de haber sumado los puntos necesarios para haber clasificado”, cerró.