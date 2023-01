A pocas horas del cierre del mercado, Luis Rojas volvió a cambiar de club en el fútbol italiano. Ficha en el Pro Vercelli de la Serie C, donde buscará consolidarse de una vez por todas en el fútbol de ese país.

Un frenético cierre de mercado de pases se está viviendo en Europa. Este 31 de enero se definen los últimos cambios en los equipos previo al cierre de la temporada y por ende en casi todos los clubes importantes se están viviendo fichajes de última hora.

Pero no solo en la elite de Europa se cierran los mercados, sino que también en las competencias de ascenso. Y es ahí donde un chileno vivió un cambio de equipo de última hora: Luis Rojas.

El chileno de tan solo 20 años, que fichó por el Crotone a mitad del año pasado, nuevamente no consiguió la continuidad necesaria con su equipo y partió a préstamo al Pro Vercelli de la Serie C de Italia, misma división en la que estaba compitiendo con su ex club.

Para Rojas no ha sido fácil su tempranero cambio al fútbol europeo y no ha logrado continuidad en ninguno de los equipos en los que ha estado. Tan solo 14 partidos jugados desde que llegó al Crotone en septiembre del 2020. Estos, repartidos entre el club que lo llevó a Italia y también en el Bologna, que lo fichó a préstamo.

De esos encuentros, tan solo uno fue en condición de titular. Demasiado poco para un jugador que lleva ya dos años y medio en Europa intentando ganarse un lugar en la elite del fútbol.

Ahora llega a un equipo que está en la medianía de la tabla en el Grupo A de su división. Un competitivo ascenso que contempla 60 equipos repartidos en tres grupos de 20, con tres cupos directos y dos promociones. Por lo mismo, se ve lejana la probabilidad de ascenso.

Pero para Rojas eso no es prioridad por ahora, sino que reflotar una carrera que al momento de partir de la U parecía muy prometedora, pero que se ha ido estancando con el paso del tiempo.