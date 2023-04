El zaguero del Coritiba comenzó como titular el Brasileirao, aunque no con buenas noticias. Más allá de eso, Benjamín Kuscevic tiene mucha confianza en el futuro de la Roja: "Si como grupo agarramos la idea de Eduardo Berizzo nos va a dar mucho", lanzó el defensor de 26 años.

Kuscevic se envalentona con Berizzo y la Roja: "El grupo me convence, ir al Mundial es una obligación"

La Roja consiguió un triunfo apretado frente a Paraguay en el único amistoso que disputó en la fecha FIFA de fines de marzo. Alexis Sánchez ingresó en el descanso y guió al equipo con fintas imparables y un doblete que, una vez más, dejó en ridículo al experimentado golero Antony Silva.

En aquel partido, Eduardo Berizzo dispuso de una defensa de cuatro hombres. Los dos zagueros centrales fueron Guillermo Maripán y Paulo Díaz, mientras que sobre el final, el Toto ordenó el debut del argentino-chileno Matías Catalán. En tanto, Benjamín Kuscevic fue uno de los suplentes.

Luego de la fea derrota por 3-0 del Coritiba ante el Flamengo, el marcador de 26 años se refirió a estos meses del ex DT de O'Higgins y la selección paraguaya en Juan Pinto Durán. "El grupo me convence, con Eduardo (Berizzo) hemos hecho trabajos muy buenos y muy, muy intensos. Le va a dar mucho a la selección si como grupo empezamos a agarrar su idea", apuntó el ex Palmeiras de Brasil en una conversación con el periodista José Tomás Fernández.

"Chile es una selección muy competitiva. Tenemos la ilusión de ir al Mundial sin ninguna duda, es mi máxima meta. Mientras más competencia haya, mejor para el país y la selección. Espero trabajar bien en el equipo para estar en la selección", expresó también el "13" de Coritiba, consciente de que no es fácil ganarse un lugar en la retaguardia del Equipo de Todos.

También tiene zagueros como Francisco Sierralta del Watford de Inglaterra y algunos no considerados, como Enzo Roco del Elche español e Igor Lichnovsky del Tigres mexicano, que luchan por un lugar en las citaciones del DT argentino.

Kuscevic: "Ir al Mundial no es una meta mía, es una obligación del país"

Por cierto, para Benjamín Kuscevic estar en la Copa del Mundo 2026 no es sólo un deseo personal. Y así lo dejó saber. "Lo importante es tener amistosos del mayor nivel posible para llegar preparados a las Clasificatorias. Ir al Mundial no es una meta mía, es una obligación del país", expresó el defensor, quien también pasó por el fútbol joven de la Unión Española y tuvo un préstamo al Real Madrid.

"Cuando toquen los amistosos, habrá que ir, ganar y no poner excusas de nada", cerró Kusce, quien tiene un apetito voraz respecto de las proyecciones que hace con el Equipo de Todos. ¿Se le cumplirá el anhelo? Queda tiempo para saberlo aún.