Benjamín Kuscevic fue titular en Coritiba, que cayó por 3-0 ante Flamengo en el Maracaná por la 1° jornada del Brasileirao. En la tribuna estuvo Jorge Sampaoli, quien se hará cargo del plantel estelar del Mengao. "Ante equipos así, no podemos regalar dos goles", dijo el defensor chileno de 26 años.

Kuscevic elogia a Sampaoli en su llegada al Fla: "Es un DT fuera de la curva, espero que no le vaya tan bien"

Benjamín Kuscevic fue parte de la alineación titular del Coritiba, que tuvo que afrontar un debut muy difícil en el Brasileirao: cayó por 3-0 ante el Flamengo en el mítico estadio Maracaná, que tuvo en las tribunas a Jorge Sampaoli, quien cuenta las horas para ponerse a trabajar como director técnico del plantel estelar del Mengao.

El defensor chileno hizo dupla en la zaga con el venezolano Jhon Chancellor, aunque poco pudieron hacer para evitar el golazo de Ayrton Lucas. Sí hubo colaboración del cuadro visitante en el penal que convirtió Gabriel Barbosa, alias Gabigol y también en el gol de Pedro, quien definió con un picotón por sobre el golero cuando Kusce intentó una barrida desesperada.

"Sabíamos que iba a ser un debut difícil. Flamengo es un gran equipo, de local se hace más fuerte aún. Con equipos así no podemos regalar prácticamente dos goles. Hay mérito de ellos, pero los dos goles fueron nuestras fallas. No me voy contento, pero tenemos que dar vuelta la página", manifestó el marcador surgido de las divisiones inferiores de Universidad Católica en una conversación con el periodista José Tomás Fernández.

El "13" del Coritiba no se quedó con eso. "Es difícil como defensa hacer una buena evaluación habiendo sufrido tres goles. Tenemos mucho que mejorar. De local nos podemos hacer muy fuertes, tenemos la urgencia de sumar puntos. Es un campeonato largo, pero muy competitivo", aseguró el ex Palmeiras, cuadro que dejó para fichar por su actual equipo. El segundo desafío del Coxa en el Brasileirao será frente al Fortaleza de Juan Martín Lucero.

Kuscevic y la llegada de Sampaoli a Flamengo: "Ojalá que no le vaya tan bien"

El partido que el Flamengo le ganó con claridad al Coritiba fue presenciado en las gradas por Jorge Sampaoli, quien asumirá la conducción técnica del Mengao luego de la salida del portugués Vítor Pereira. El estreno del casildense en la banca del equipo más popular de Brasil será ante Ñublense por la Copa Libertadores en Río de Janeiro.

Benjamín Kuscevic también habló del aporte que puede dar el ex DT de la Roja para los cariocas. "Son técnicos que hablan por sí solos, más allá de lo que diga yo. A lo largo de sus carreras tienen estilos muy marcados y logran hacer que los equipos jueguen como ellos quieren. Son técnicos fuera de la curva, con jugadores buenos se les hace mucho más fácil", apuntó el zaguero de 26 años.

Eso sí, en sus inicios en la selección chilena, Kusce llegó a ser sparring con Sampa y Sebastián Beccacece en la dirección técnica de la Roja. Lo recuerda con gratitud, pero no le desea tanto éxito en Brasil. "Esperemos que no le vaya tan bien a Sampaoli", sentenció el chileno-croata sobre el DT que dirigirá a su tercer club en aquel país, tras su experiencia en el Santos y en el Atlético Mineiro.