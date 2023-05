La selección chilena se prepara para sus próximos desafíos y este domingo conoció a los jugadores que animarán el microciclo que viene por delante. Eduardo Berizzo entregó la lista de convocados para los trabajos de esta semana, con varias sorpresas.

El Toto, que dirige los entrenamientos de la Sub 23, decidió no citar a jugadores de Colo Colo, Ñublense, Audax Italiano, Palestino y Magallanes por estar participando en torneos internacionales. En su lugar decidió llamar a figuras que no estaban en los planes de los hinchas y que llenan de ilusión.

Pensando en lo que serán los Juegos Panamericanos y los amistosos de junio, últimos antes del debut en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, Eduardo Berizzo se la jugó con caras nuevas.

Es así como además de nombres como Cristóbal Campos, Lucas Assadi, Rodrigo Echeverría, y Bastián Yáñez, se suman otros de la Primera B que lucharán por su gran oportunidad. Matías Plaza, figura de Santiago Wanderers, lidera a los jugadores del ascenso en la nómina.

Sebastián Salas (Barnechea), Paolo Guajardo (Santiago Wanderers), Axel Herrera (Santiago Wanderers) y Manuel Lolas (Rangers) representarán al torneo en el microciclo. A ellos se suman otras sorpresas como John Valladares (Deportes Copiapó) y César Pérez (Unión La Calera).

Otros nombres que dieron que hablar son los de Javier Altamirano y Luis Rojas. El primero es una de las estrellas que mantienen como líder a Huachipato en el Campeonato Nacional, mientras que el otro viene de cerrar su primer año con el Pro Vercelli de Italia.

Quien no está en la lista es Darío Osorio, al que tiempo atrás se le acusó de una supuesta indisciplina. Sin embargo, la Joya de la U viene recién volviendo de la lesión que lo marginó en aquella oportunidad y deberá recuperar protagonismo para ser considerado.

La selección chilena trabajará desde el día 2 al 5 de mayo en el microciclo en Juan Pinto Durán. Eduardo Berizzo busca piezas para enfrentar los desafíos que iene por delante de la mejor forma y así mantenerse por el camino de los triunfos después de un duro arranque al mando de la Roja.

Revisa la nómina de Chile para el microciclo de la Sub 23