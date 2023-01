El histórico exfutbolista brasileño y actual DT del Real Valladolid Promesas, Julio Baptista, habló en exclusiva con RedGol desde Europa y abordó la opción de que el Ingeniero tome las riendas de la selección chilena en algún momento. "Es algo más opcional, no sé si aceptará un día entrenarla pero sería un nombre importante", advierte.

Baptista ve a Pellegrini en la Roja: "No tiene adrenalina diaria, pero sería importante"

La selección chilena está en un proceso con Eduardo Berizzo al mando pensando en lo que serán las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, pero cada cierto tiempo se vuelve inevitable que aparezca la duda sobre si algún día Manuel Pellegrini dejará Europa para tomar las riendas del combinado nacional. Algo que aprueba Julio Baptista.

El histórico exfutbolista brasileño y actual director técnico del Real Valladolid Promesas en la Segunda División de España habló en exclusiva con RedGol desde Europa y analizó la opción de que el Ingeniero llegue algún día a la Roja, y asegura que sería un tremendo nombre para hacerse cargo del baquillo criollo.

"No tiene esa adrenalina diaria, pero sería un nombre importante"

Al ser consultado por el corresponsal Enzo Olivera sobre si le extraña o no que Pellegrini no dirija a su país, "La Bestia" deja en claro que "yo creo que esa es una cosa más opcional".

"A veces a los entrenadores les gusta ir día a día y al conducir una selección pasas tramos muy largos sin trabajar, sí trabajando desde adentro, desde una condición de visualización, de análisis de los jugadores que están mejor en cada momento para poder alinearlos y poder traerlos a la selección, pero no tiene esa adrenalina diaria", complementa.

Tras eso, el exjugador del Real Madrid, Arsenal, Roma y otros también se toma el tiempo para explicar que "yo creo que son procesos, etapas, que a un entrenador le gusta vivirla y no sé si él aceptará un día entrenarla pero para la selección de Chile sería un nombre importante".

"La base siempre es importante, pero también hay que visualizar a los jugadores que mejor se encuentren"

Baptista también fue consultado por la ausencia de Chile en las dos últimas ediciones de la Copa del Mundo, Rusia 2018 y Qatar 2022, y hace un análisis claro. "El fútbol ha tenido un cambio muy grande. Eso sobre todo lo hemos visto en el Mundial de Qatar con Marruecos eliminando a selecciones importantes", destaca.

"Hoy en día el factor de un equipo que sea el equipo a batir eso ya dejó de ser, hoy en día si tu no estás bien en un partido te van a superar, sea Brasil o Argentina, tu equipo debe y tiene que estar bien trabajado, si no está bien trabajado y no conoce los conceptos que quiere tener dentro del campo al final un equipo te va a superar", añade.

Tras eso, ejemplifica apuntando que "esto lo estamos viendo cuando un equipo no logra entrar o clasificar, pasó también con Italia que uno se pregunta como puede ser que se queden fueran de un Mundial, pero las Eliminatorias tanto en Sudamérica como en Europa son muy difíciles, como te tropieces y entres en una dinámica que no es buena recuperarse es complicado"

"Los jugadores que estén llevando a la selección tienen que estar bien, tienes que mantener una base, porque siempre es importante, pero también hay que visualizar a los jugadores que mejor se encuentran para tener un mejor rendimiento", cierra.