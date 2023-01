El ex lateral de la era de Marcelo Bielsa se mostró optimista por el arribo del Toto a la banca de Chile. Analizó los desafíos de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en Francia, donde defendió la camiseta del Montpellier.

Desde que asumió la banca de la selección chilena, Eduardo Berizzo ha tenido que soportar las críticas de quienes esperan resultados inmediatos. El Toto agarró a la Roja tras las Eliminatorias Sudamericanas, pero desde entonces solo ha conseguido un triunfo con la Sub 23 frente a Perú.

El entrenador no dejó una buena imagen en su paso por Paraguay y ahora, en nuestro país, intentará sacarse las balas apelando al recordado proceso que tuvo junto a Marcelo Bielsa. Uno de los hombres que fue protagonista en esa aventura fue Marco Estrada, recordado por lo que hizo en la cancha y también por los retos del Loco.

En conversación con DirecTV, el lateral revivió uno de los episodios más icónicos en su paso por la selección, cuando el técnico trasandino le gritó por un error. "Hasta el día de hoy me recuerdan la frase del "¡Qué carajo te crees!", pero también se acuerdan mucho de mi expulsión contra España, fueron dos cosas que me marcaron. De hecho la primera la patentaron", señaló.

Tras ello, Marco Estrada analizó el arribo de Eduardo Berizzo, que fuera ayudante de Marcelo Bielsa en aquella época, asegurando que es el nombre ideal para lidearr el nuevo proyecto de la Roja. "Yo creo que Berizzo es el adecuado".

"El recambio existe y es cosa de meses para ver un equipo consolidado. No será fácil con Argentina, Brasil y muchas selecciones que cada vez vienen mejor, pero creo en este cuerpo técnico. Eso sí, va durar un tiempo", agregó.

Aunque más allá de nombres, Marco Estrada recalcó que el camino al Mundial de 2026 no será nada de fácil. "Va ser difícil la clasificatoria, pero siempre ha sido así. Lo importante es que parte de la generación dorada quieren seguir y eso va sumar, esa mentalidad ayudará. Me preocupa la soberbia de muchos jóvenes, no hay respeto por los más experimentados".

En esa misma línea, entregó a su candidato para quedarse con el que fuera su lugar. "Eugenio Mena es el indicado para el puesto en la selección. Por historia, Chile ha tenido escases de laterales izquierdos y mientras esté activo Mena, será una carta fija. Al igual que Gabriel Suazo, vendrá del fútbol francés".

Marco Estrada y el desafío de los nuevos chilenos en Francia: Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

La experiencia más importante de Marco Estrada en el extranjero la tuvo en la Ligue 1, donde fue campeón junto al Montpellier. Ahora, con las apariciones de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo por Francia, es voz autorizada para analizar lo que se les viene.

Si bien el Niño Maravilla ya lleva la mitad de la temporada con el Olympique de Marsella, el lateral lo aconseja. "La dificultad de Alexis será cumplir su deseo de lograr títulos en Francia con la hegemonía de PSG. En el Marsella están viendo a Alexis como el salvador del Marsella. Le dan toda la responsabilidad y no se siente cómodo en la posición que juega".

Para cerrar le habló a Gabriel Suazo, nuevo refuerzo del Toulouse. "Viene mostrando cualidades importantes en el fútbol chileno. La liga francesa le hará muy bien, el Tolouse es un equipo que compite de la mitad de tabla hacia arriba, pero la competencia es fuerte, ojalá le vaya bien".