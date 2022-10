Pellegrini: "No creo que mi obligación sea ir a Chile a tratar de clasificar a un Mundial"

Manuel Pellegrini lo pasa bien en España. El técnico chileno marcha quinto en la tabla de posiciones de La Liga con el Betis y clasificado ya en Europa League, teniendo así el mejor arranque de temporada desde que tomó al cuadro blanco y verde.

De hecho, tan respetado es su nombre en el país ibérico que acaba de ganar el premio al mejor entrenador de la temporada anterior. Un premio que lo otorga el Diario Marca, el mismo que lo vapuleó cuando fue técnico del Real Madrid. Una dulce venganza para el chileno.

El chileno, en conversación con ESPN, habló sobre su situación actual en el Betis y la siempre tan obligada pregunta sobre si va a llegar a dirigir algún día a la Selección Chilena.

Ante eso, Pellegrini fue claro. Asumió que le encanta la idea de dirigir a Chile, pero que no lo va a hacer si es que no considera a la dirigencia de turno y al proyecto como algo serio. "No creo que mi obligación sea ir a Chile a tratar de clasificar a un mundial. Creo que tendría que ser un proyecto serio, donde haya un trabajo globalizado", explicó.

Además, agregó que "hay un espacio (dirigir a Chile), que me encantaría llenar en conjunto con una dirigencia seria. Una dirigencia que quiera desarrollar el fútbol chileno para poder llegar a un Mundial mediante una base sólida y no gracias a algo fortuito".

"Lo he dicho siempre, para mi sería un lujo el poder dirigir una selección que tenga claro qué es lo que quiere. Me encantaría poder terminar mi carrera dirigiendo a la Selección Nacional y llegando a un Mundial", señaló.

Eso sí, fue claro en señalar que no piensa hacerlo antes de terminar su vínculo con el Betis. "Por ahora tengo un contrato de tres años y a mi me gusta cumplirlos".

¿Se movería de España?

El ténico además habló de lo feliz que se siente en España viviendo. Un país en el cual ya lleva cerca de trece años dirigiendo, entre sus pasos por el Villarreal, Real Madrid, Málaga y ahora Betis.

"Es un país que me reconoció mucho desde mi llegada al Villarreal, donde estuve cinco años. Es un país que tiene una calidad de vida muy importante, una gastronomía muy importante, un clima muy importante. Es un gran país para vivir", explicó.