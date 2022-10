Manuel Pellegrini se defiende tras el empate contra Cádiz: "No ha sido el peor partido del Real Betis"

Real Betis empató sin goles como visita contra Cádiz por la fecha 10 de La Liga con Claudio Bravo como figura para mantener parada su portería. Tras el duelo hubo críticas para Manuel Pellegrini y el partido de los sevillanos en medio de las rotaciones que pusieron al arquero chileno en su primer partido de la temporada en la competencia española.

“El empate lo valoro como un punto acorde con lo que sucedió en el partido, que fue muy parejo y con opciones en ambas áreas. Estos partidos cuando no se pueden ganar hay que tratar de no perderlos”, dijo Pellegrini tras el duelo.

Agregó que “cualquiera que viese los partidos anteriores del Cádiz sabía que este encuentro iba a ser difícil. Nos costó entrar en el encuentro, porque el rival se cerró bien y dejó pocos espacios. Quizá nos faltó creatividad. Jugar fuera siempre es complicado, porque el contrario se crece ante su público. El Cádiz nos jugó de igual a igual y el empate es justo”.

Por último, el deté se mostró molesto por los cuestionamientos a la rotación y aseguró que ya piensa con ilusión en el próximo desafío de su equipo.

“No cambiamos nuestra filosofía y nos hemos hecho más fuertes atrás. Pero lo hacemos sin refugiarnos en nuestro campo, sino presionando y yendo a por el rival. No estoy mirando la clasificación. No podemos pretender ganar todos los partidos. Logramos empatar y ya pensamos en a ganar el próximo. No ha sido el peor partido del Betis”, sentenció Manuel Pellegrini.