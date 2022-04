Después de la verdadera bomba que lanzaron recientemente desde la prensa colombiana, donde mostraron evidencias de que el seleccionado ecuatoriano Byron Castillo nació en Colombia, las opciones de que Ecuador no vaya al Mundial de Qatar 2022 y su cupo se lo quede Chile hacen que varios se ilusionen.

Es por eso que tres históricos de la selección chilena como son Jaime Vera, Miguel Ángel Gamboa y Jorge Aravena hablaron con RedGol al respecto de esta posibilidad y dejaron en claro que se ilusionan con ver a Chile, que todavía no conoce el nombre de su nuevo director técnico, saque pasajes directos a la cita planetaria de la FIFA.

Así, el Pillo es consultado por esta opción y reconoce sin problemas que "está bien, si está dentro del reglamento y se puede hacer, ¿por qué no? Alguna vez que nos toque a nosotros, yo no veo que sea tan difícil. Si el reglamento dice una cosa y no lo respetan eso perjudica a los equipos que quedaron afuera y que respetaron los reglamentos”.

"Reglamentariamente si Chile está en su derecho lo tiene que hacer, yo creo que todo país haría lo mismo. Por lo tanto Chile no se tiene que quedar atrás en eso”, complementa.

Por otra parte, Gamboa, que defendió al Equipo de Todos en el Mundial de España 1982, señaló que “me parece que está bien porque no hay nada ilegal, no es culpa de Chile que un equipo haya cometido alguna imprudencia como en este caso".

Tras eso, reconoce que hay que aprovechar ya que "si le hubiese pasado a Chile ten por seguro que los otros equipos hubiesen reclamado e irían con mucho gusto al Mundial.

"A mí me parece que está bien, Chile no está haciendo nada malo como para merecer que los pongan a ellos, ellos están esperando nada más de que les quiten los puntos. Me parece fantástico que Chile pudiera ir al Mundial, independientemente de cómo sea. Después veremos como nos va, ese es otro asunto, pero a Chile ya le quitaron puntos también”, explicó.

Para cerrar, el Mortero Aravena, que anotó 22 goles defendiendo la camiseta chilena, también explica que “el reglamento lo permite, las reglas están claras", aunque igual tiene sus dudas al respecto.

Y es que el ex Universidad Católica también destaca que "deportivamente, sea colombiano, ecuatoriano o lo que fuera, nosotros perdimos, no fuimos capaces ni siquiera en casa de ganarles. Es decir, reglamentariamente está bien, pero después de haber perdido ambos partidos es difícil”.

Finalmente, es consultado por si habría que pelear la opción o quizás pensarlo de mejor manera, y dubitativo reconoce que “yo creo que esas son situaciones en las cuales la confederación actúa de oficio, ni siquiera habría que reclamar”.

Así, la opción de ver a la selección chilena en el Mundial de Qatar 2022 todavía mantiene una pequeña llama de ilusión encendida y son varios los que se aferran a eso. Eso sí, en caso de que la moción tome fuerza desde la ANFP deberán ponerse manos a la obra para encontrar un director técnico.