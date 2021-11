El ex delantero de Universidad de Chile, Miguel Ángel Gamboa, conversa con Redgol dando cuenta de lo preocupado que está el mundo azul y afirma que la única posibilidad que tiene el cuadro que dirige Crsitián Romero, es no pensar en los partidos anteriores.

Este domingo a las 18:00 en el estadio El Teniente de Rancagua, Universidad de Chile tiene un partido de vida o muerte ante Unión La Calera para poder escapar del Fantasma de la B.

La U necesita ganar para no pensar en los resultados que se estén dando en otras canchas, pero el problema que arrastran es precisamente ese, que llevan más de dos meses sin sumar de a tres y con una increíble escasez de gol.

Redgol conversó con un histórico azul, Miguel Ángel Gamboa, el que da a conocer su visión del momento universitario y las posibildades que tienen de escapar del descenso.

"Esperemos que nos salvemos, es lo que queremos todos los que hemos tenido una trayectoria en Universidad de Chile, no es grato que un equipo grande se vaya a segunda división. La situación está complicada", afirma de entrada.

Según el Loco, la U "depende de los jugadores que entren en ese partido y que las cosas les salgan bien, sin pensar en los 12 partidos malos anteriores, es la posibilidad que tenemos".

Igualmente Gamboa tiene algo de fe, porque "a la Calera se le ganó en la primera rueda y el problema que tenemos es la contundencia de gol, hay una deficiencia muy marcada".

Y en ese sentido el mundialista en España 1982 cree que "siempre he pensado que los delanteros deben tener capacidades tanto como para habilitar, como para hacer goles, dominar el cabezazo, disparo, ser vivo en el área o si no, no sirve de mucho".