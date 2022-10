El ex entrenador de la selección peruana Sub 20, Gustavo Roverano, habló sobre la posición del delantero Sebastien Pineau, quien estos últimos meses ha optado por representar a la selección chilena en vez del cuadro del Rimac.

Ex DT de la Sub 20 de Perú cuenta por qué Sebastien Pineau se inclina por la selección chilena

La Roja sub 20

La Roja sub 20

Perú se impactó al ver el nombre de Sebastien Pineau entre los citados por la selección chilena Sub 20 para los Juegos Suramericanos 2022. El jugador de madre peruana y padre francés, pero nacido en Santiago, decidió representar a la Roja en vez la Bicolor en los pasados Odesur, lo que levantó alarmas en el país vecino.

La decisión no es definitiva, pues solo un llamado a una de las selecciones adultas terminará por decretar el futuro del delantero de Alianza Lima. Incluso, Pineau aún puede participar con la camiseta peruana en el Sudamericano Sub 20 de 2023. Pero en Perú se preocupan.

Ahora, el extécnico del combinado peruano Sub 20, Gustavo Roverano, habló sobre la posición del joven delantero. "Hablé con él en el primer microciclo y le dije que no era bueno ni saludable que fuera de una selección a otra. Le dije que tenía que decidir y jugar donde él quisiera. Me dijo que quería jugar por Perú, que tenía a toda su familia acá, solamente nació en Chile", partió diciendo.

"Le dije que no le podía ofrecer nada porque no le podía decir que iba a jugar y estar en la lista definitiva, eso se tiene que ganar. Sí le dije que lo consideraba y lo tenía en mis planes, pero quería saber dónde iba a jugar. Me dijo Perú, pero que tenía un compromiso para ir a jugar con Chile a Paraguay. Ningún problema, pero después de eso ya quedaba con nosotros", continuó.

"Pero el siguiente partido que teníamos era con Chile, a lo cual lo cité y me dijo que estaba confundido, que tenía presión de la familia y que quería esperar. Le dije que no me parecía... Habíamos hablado y quedado en una cosa", lamentó.

"Pero también entiendo. Yo quise hablar con su familia y sus padres, pero no se pudo dar esa charla. Pero la selección es de querer, uno quiere estar, jugar ahí, no es por obligación ni dinero, es por un tema de corazón y sentimiento. Es respetable si él optó por Chile, no le critico eso. Solo hablo para que quede claro", sentenció.