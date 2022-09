Gustavo Roverano, director técnico de la Selección Peruana Sub-20, reveló por qué Sebastien Pineau decidió jugar por la Roja en el Sudamericano Sub 20 de Colombia. Antes ya había defendido a los incaicos en selecciones menores.

Entrenador de la selección peruana sub 20 le para los carros al Pineau: "Tiene que decidirse, no puede ir y venir"

El joven Sebastian Pineau, de madre peruana y padre francés, finalmente decidió jugar por la selección chilena sub 20 en el Sudamericano que se disputará en Colombia durante el mes de enero y febrero de 2023.

El delantero nació en Chile en 2003, pero a temprana edad se fue con su familia a vivir a Perú, donde hoy se desempeña como jugador del Alianza Lima.

Apodado el "Cavani peruano", Pineau defendió en varias ocasiones a las selecciones menores incaicas, pero un llamado de la Roja sub 20 lo sedujo y, por supuesto, en Perú no están satisfechos.

Su entrenador en la selección peruana sub 20, Gustavo Roverano, reveló que tuvo una conversación con el atacante y que le pidió que decidiera de una vez a qué país defender.

"En el caso de Sebastien, en el primer microciclo en marzo en Chincha, hablé bien claro con Sebastien porque él tenía que decidirse. No podía estar yendo a un lado y para el otro (Perú y Chile). No lo iba a presionar", declaró Roverano a RPP.

"Él tenía que jugar donde él quiera jugar, con nosotros o con Chile. Le dije: yo no te puedo prometer absolutamente nada, ninguno entrenador te puede prometer nada. Yo no te puedo prometer algo que no sé si te la puedo cumplir, esto te lo vas ganando en el día a día", añadió.

El pasado 9 de septiembre el técnico de la Roja sub 20, Patricio Ormazábal, dio a conocer la lista de jugadores que defenderán al equipo en la Costa Cálida Supercup de Murcia, España que se disputará entre el 21 y 27 de septiembre.

En la convocatoria está incluido el Sebastien Pineau, además de otras figuras del fútbol chileno como el albo Daniel Gutiérrez y los azules Lucas Assadi y Darío Osorio.