Un difícil debut tuvo Perú en el arranque del Sudamericano Sub 20. La escuadra juvenil del Rímac cayó por 3-0 ante Brasil y complicó sus chances en el Grupo A del torneo, que es compartido además por Argentina, Colombia y Paraguay.

Para Chile, las miradas del partido estaban puestas sobre un jugador en específico: Sebastián Pineau. El delantero de Alianza Lima puede defender a tres selecciones: Chile, Perú e incluso Francia. Por lo mismo, tuvo varios idas y vueltas en el proceso para saber a qué equipo defender en este Sudamericano, aunque finalmente se decidió por la escuadra albirroja, que le ofrecía mayor titularidad.

Algo que se cumplió en el arranque del torneo. Pineau efectivamente fue titular ante el Scratch, pero no pudo realizar una buena actuación y no fue gravitante en el ataque de su seleccionado. Eso sí, no se le puede negar su voluntad. Corrió por toda la cancha, pero no le llegó nunca una pelota con ventaja.

Fue reemplazado en el minuto 66', cuando Perú ya estaba empezando a sufrir con el agresivo juego brasileño. Con el marcador 0-0 se fue al banquillo y finalmente terminaron cayendo por 3-0, tras una gran ráfaga final de Vitor Roque, principal figura del Scratch.

Criticado por Twitter

La decepcionante actuación del delantero, que fue tan cotizado en la previa del Sudamericano, generó la rabia inmediata de la fanaticada peruana, que se volcó a las redes para criticar su desempeño.

"Tanto se peleaban por esa basura de Pineau con Chile para tremenda porquería de jugador", señalaban los fanáticos, mientras otros destacaban que Perú "con esa delantera no va ha ningún lugar".

Por lo pronto, Perú deberá reponerse porque se le viene otro desafío fuerte en solo dos días. Este sábado 21 de enero se enfrentará a las 20:30 horas al seleccionado local, Colombia. Al menos, deben sacar un empate si no quieren quedar prácticamente eliminados de la competencia.