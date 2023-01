Pese a que Sebastien Pineau terminó la participación en el Sudamericano Sub 20 sin goles, de todas maneras su aporte fue bien valorado por algunos hinchas peruanos y también por un periodista argentino. "Es un todoterreno, habrá que seguir su evolución", comentó uno del atacante peruano-chileno-francés.

Sudamericano Sub 20

Sudamericano Sub 20

Se acabó la participación de Perú en el Sudamericano Sub 20. Es más, antes de jugar su último partido en el Grupo A del certamen, la Bicolor no tenía ninguna chance de pasar al hexagonal final. Por ende, el duelo ante Argentina sería sí o sí la despedida. Y fue con una derrota 1-0 que propició el solitario tanto del volante central Gino Infantino.

Corrían los 62' cuando el DT de los peruanos, Jaime Serna, sacó del campo de juego al atacante chileno-peruano-francés Sebastien Pineau. El delantero de Alianza Lima fue titular y, pese a que mostró potencia física para competir con los zagueros trasandinos, no pudo disponer de alguna ocasión de gol y le dejó su lugar a Juan Pablo Goicochea.

Más allá de que Pineau terminó el certamen sin goles marcados, de todas maneras hubo quienes destacaron algunas de sus cualidades. "Esta selección Sub 20 no merece a Pineau ni Goicochea", escribió uno de los tuiteros que hizo alusión al ex ariete de la Roja de la categoría.

Hubo otro, un periodista argentino, que hizo un análisis positivo de las cualidades del portentoso ariete. "Interesante el '9' de Perú. Un todoterreno. Lástima que el equipo no lo acompaña, es para seguir de cerca su evolución", apuntó el comunicador trasandino que se hace llamar Chino en la red social del pajarito.

"Sebastien Pineau se debatió mucho tiempo entre jugar para Perú o Chile. Hoy representa a Perú y pese a no tener una deslumbrante actuación, corre, presiona, jode, tiene VERGÜENZA DEPORTIVA. No sé qué decir de los demás, en verdad. Nos vamos de la peor manera del Sudamericano", fue el descargo que lanzó Rodrigo Munive.