Luego de haber descartado a la Roja, Sebastien Pineau explicó por qué escogió defender la camiseta de Perú en el Sudamericano Sub 20.

Parecía que Sebastien Pineau estaba decidido a representar a la selección chilena en el Sudamericano Sub 20, pero el delantero de Alianza Lima optó por descartar a la Roja y defender los colores de la selección de Perú en el torneo sudamericano.

El ariete nacido en Santiago, de madre peruana y padre francés, ya trabaja pensando en la competencia, donde competirá en el poderoso Grupo A con Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay. Y fue ahí donde dio las razones detrás de su elección.

"Estamos mentalizados en hacer un buen sudamericano. Si bien es cierto que los equipos que vamos a enfrentar son potencias mundiales, lo que buscamos es hacerles competencia, ver el nivel en el que estamos y poder clasificar al Mundial", dijo el delantero.

"El motivo principal de elegir a la selección peruana es porque siempre quiero competir, encontré una selección muy buena y siento yo que me va a ayudar bastante, no solo ahora, sino también a futuro", continuó.

Su voltereta sorprendió a varios. Recién en octubre, Pineau defendió la camiseta nacional en los Juegos Suramericanos 2022 y antes de eso había participado en diversos microciclos de la selección que comanda Pato Ormazábal.

Aunque el delantero nunca manifestó públicamente por cuál selección se inclinaba, quien fue su entrenador en el cuadro peruano daba algunas pistas en octubre de 2022. Pineau le había dicho a Gustavo Roverano, exentrenador de Perú Sub 20, que volvería a su selección, pero luego disputó los Odesur.

"Me dijo que estaba confundido, que tenía presión de la familia y que quería esperar. Le dije que no me parecía... Habíamos hablado y quedado en una cosa", decía Roverano, quien dejó el cuadro peruano a medidados de octubre, durante ese mismo mes.

"Yo quise hablar con su familia y sus padres, pero no se pudo dar esa charla. La selección es de querer, uno quiere estar, jugar ahí, no es por obligación ni dinero, es por un tema de corazón y sentimiento. Es respetable si él optó por Chile, no le critico eso. Solo hablo para que quede claro", cerraba.