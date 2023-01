El elenco de Patricio Ormazábal vive sus últimos días previo al viaje a Colombia para disputar el Sudamericano Sub 20 que comienza el 19 de enero.

La Sub 20 y su nueva mentalidad de cara al Sudamericano: "Cambiamos el chip con la gira a Europa"

Solo una semana queda para que se inicie el Sudamericano Sub 20. El torneo que se disputará en Colombia comienza el 19 de enero y Chile se sigue preparando de cara al desafío por el que se vienen preparando hace más de un año. Un reto de pelear por un cupo al Mundial que no es menor, pensando en que no se logra una clasifcación desde 2013.

Con entrenamientos separados y también microciclos, además de la preparación más formal desde diciembre, el elenco de Patricio Ormazábal espera responder ante la expectación generada por una preparación en la cual Chile consiguió triunfos ante Argentina y Brasil.

Es por eso que desde el interior del plantel valoran el trabajo realizado en las últimas semanas. Uno de los miembros de la lista final de Ormazábal, Martín Maturana de O'Higgins, señaló que "estas semanas han sido llenas de trabajo y esfuerzo. Los entrenamientos son muy duros, porque estamos en la Selección. Somos un grupo muy unido".

Además Maturana señaló que la mentalidad de tomarse más en serio la preparación vino después de los partidos jugados en Europa, donde Chile sufrió una goleada ante Inglaterra, venció a Australia y cayó con Marruecos.

El canterano de O'Higgins señaló que "creo que cambiamos el chip desde que viajamos a España. Pero también con los triunfos ante Brasil, porque se notó el trabajo".

Con respecto a los rivales que se enfrentarán en la fase de grupos, Maturana señaló que "sabemos que el grupo es muy competitivo, pero ahora nos estamos preparando para Ecuador. Solo en eso pensamos".