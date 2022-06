Un entretenido debate futbolero se dio en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, donde el panel discutía y daba sus argumentos del presente y futuro de la selección chilena. Momento en el que Claudio Borghi fue enfático en señalar que, al menos en la era de Eduardo Berizzo, el famoso recambio de la generación dorada es casi imposible que logre concretarse.

"Nosotros trabajamos tan mal que va a ser muy difícil tener jugadores de 22 años", comenzó explicando cuando se ponía de ejemplo a Ben Brereton. "Y te lo digo ahora: en cuatro años más tener jugadores (seleccionables) de 22 años va a ser imposible, salvo que sea un marciano. Salvo que salga alguien diferente, natural, completamente natural como fueron muchos de esta selección en su momento", manifestó el Bichi.

Luego siguió en esa tónica. "Me hablan de trabajo, ¿qué trabajo? No digamos que esta es una generación espontánea, es natural. Entonces cuando tú no tienes el trabajo suficiente en divisiones inferiores, es imposible tener jugadores, salvo que sean tipos naturales", siguió su relato.

Luego puso el ejemplo europeo. "Vayamos a la mejor cantera, la del Ajax. ¿Cuánto se demora el Ajax en sacar un jugador? Ocho, nueve, diez años. ¿Berizzo tiene esos años para esperar? Entonces hay que proveerlo de jugadores. ¿Y quién hace eso? Nadie. Dónde va a ir a buscar, no lo sé", fue su proyección.

En ese contexto cuenta que "hay dos posibilidades, que los clubes le provean jugadores, cosa que veo muy difícil, o que él tome las riendas de todas las divisiones inferiores y empiece a trabajar de forma directa con todos los jóvenes, diciendo 'a éste lo tendré en tres, dos o un año más'"

Entiende además que la situación actual complica todo. "Es difícil andar probando jugadores cuando no consigues resultados y la gente te empieza a putear porque no ganas, sin entender que estás en un proceso de formación o conocimiento de jugadores. La gente dice queremos ganar. ¿Vieron los medios?".

Finalmente comentó que "hay que estar del otro lado. Cuando eres entrenador y ves que solamente quieren ganar, dices vengan los históricos. Cuántos partidos tienen Zanahoria, Zacarías, De Paul o Cortés. Tres o seis. Entonces cómo vas a sacar a Bravo de la Selección si tiene 140. Si la gente quiere que ganes, ¿a quién vas a poner? Gary igualó el récord de Alexis. Y los que vienen tienen 3 partidos. Es imposible igualar esa experiencia si no juegan".