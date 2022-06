Para Claudio Borghi , Ben Brereton Díaz no es “un fenómeno” y apuntó también a Nayel Mehssatou más que por el nombre propio, por el hecho de no poder formar en Chile un marcador de punta. “Si no somos capaces de eso, cerremos por fuera”, apuntó.

Claudio Borghi no se convence con el aporte de Ben Brereton Díaz: “Todavía no está a la altura para salvar a la selección”

La gira por Asia de la selección chilena le dejó conclusiones a Eduardo Berizzo, mas no resultados: perdió con Corea del Sur, con Túnez y empató con Ghana para luego caer en penales. Estos dos últimos lances por la Copa Kirín, donde finalizó en el cuarto puesto. Y, para Claudio Borghi, el DT de la Roja la va a tener complicada con el recambio, ya que estima que el fútbol nacional no está ofreciendo soluciones para formar nuevos futbolistas.

“Faltan jugadores de mitad de cancha para arriba. ¿El trabajo es de Berizzo o de inferiores? Si miramos a los creadores o nueves, hay, pero son todos extranjeros. El único y, buscando muy profundamente, quizás es Joe Abrigo. Era uno diferente al resto”, analizó el campeón del mundo en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“No soy injusto con quién hizo la lista, pero, ¿quién quedó afuera? (Bastián) Yáñez no es un creador. Si nos ponemos a ver la creación de juego, no hay ningún jugador. Hay dos posibilidades para Berizzo: esperar a que salga un jugador y lo otro es que se meta en la Sub 15 para conseguir jugadores que le sirvan en la adulta. Y en la primera, no le tengo ninguna confianza. Si no eres capaz de formar un marcador de punta… Cerremos por fuera”, abundó, cuestionando con lo último que no haya en Chile un futbolista como Nayel Mehssatou, por ejemplo.

Y, a propósito de los “nacionalizados”, apuntó a Ben Brereton Díaz. “Para mí, Brereton todavía no está a la altura para salvar a la selección. Fue útil, pero no es un fenómeno. De 22 años no tenemos nada porque trabajamos tan mal, que es imposible. Y en cuatro años más, menos vamos a tener. Hablan de trabajo, ¿cuál? Cuando no tienes trabajo en inferiores, es imposible tener jugadores. Salvo que sean naturales”, lanzó en un debate con Gonzalo Fouillioux, quien le apuntó que el del Blackburn Rovers fue clave en un tramo de las Eliminatorias pasadas, algo que no fue así para el argentino.

Finalmente, Borghi dijo que “a Chile le gusta ganar, pero después de que el DT pasara 15 días con los jugadores, sacará muchas cuentas que nosotros no vemos. De esta cantidad, algunos seguirán y otros no. Es normal en partidos de conocimiento para el entrenador. Chile recién en marzo del próximo año compite por puntos, así que tiene la posibilidad de probar”.