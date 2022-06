La selección chilena no pudo ante Ghana y se quedó con el último lugar de la Copa Kirin. Pese a que su rival sufrió dos expulsiones, la Roja no pudo marcar en 90 minutos y cuando todo se fue a penales, Tomás Alarcón, Ben Brereton y Gary Medel no pudieron convertir sus tiros.

Así, la Roja dijo adiós a lo que fue esta fecha FIFA. La gira amistosa, la que además era el inicio del proceso de Eduardo Berizzo, no fue positiva en cuanto resultados. La Roja perdió por 0-2 ante Corea del Sur, luego hizo lo mismo ante Túnez y cerró todo con un 0-0 (1-3) ante la selección de Ghana.

Desde Japón, la selección y su nuevo técnico sacan cuentas. El Toto fue el primero en hacer su balance de los tres encuentros, de los cuales valoró el descubrimiento de nuevos nombres y el espíritu mostrado, además de manifestar que debe seguir encontrando el mejor desarrollo de juego.

Ahora fue el turno de Paulo Díaz, quien fue capitán de la Roja ante Ghana y disputó todos los encuentros en Asia. El defensa lamentó los malos resultados obtenidos en la gira, pero valoró la oportunidad de conocer a Berizzo y a los nuevos nombres que se sumaron a la selección.

"Fue bueno conocer al nuevo cuerpo técnico y a los compañeros que se van integrando. De los tres partidos, creo que es malo por el tema del resultado más que nada, pero en el juego mejoramos un montón, tuvimos una idea de juego y eso se vio reflejado en los partidos. Por un lado bueno y por otro un poco malo", analizó.

Tal como lo hizo Berizzo, Díaz destacó el espíritu y compromiso mostrado por la selección chilena en Corea del Sur y Japón. El defensa espera que los ánimos se mantengan para la próxima convocatoria.

"Viene gente nueva que viene a demostrar que tiene que estar acá y obviamente el espíritu tiene que ser siempre para hacerlo de la mejor manera. Ojalá que en la siguiente convocatoria podamos seguir con ese mismo espíritu para conseguir buenos resultados", concluyó.