Ben Brereton más chileno que los porotos: el crack de La Roja la rompe con improvisada visita a Plaza Italia

Ben Brereton fue sin duda una de las más grandes revelaciones de la selección chilena durante la Copa América, luciéndose con su talento, goles y habilitaciones para ganarse rápidamente el carino de la hinchada de La Roja de todos.

El hijo de madre chilena la quemó en el certamen disputado en Brasil, ya sea por sus actuaciones dentro de la cancha o su simpatía en medio de los tantos lives que Gary Medel, Mauricio Isla o Arturo Vidal relizaron durante la concentración.

Para la fanaticada de la selección Big Ben ya es un chileno más, sin embargo, el crack del Blackburn Rovers al parecer estaría en plan de conocer más el país natal de su mamá, Andrea Díaz.

En esa línea, Ben Brereton realizó una de las apariciones más out of context del último tiempo, paseándose por la emblemática Plaza Italia, donde fue reconocido rápidamente por un hincha del equipo de todos.

El usuario identificado como Sebastián Pollo Barriga pilló al artillero de La Roja en el histórico lugar, y no dudó en pedirle una fotografía que tardó poco y nada en hacerse viral.

"Lo voy a subir a todo lados ctm conseguí una foto con el mismisimo Ben Brereton", escribió el emocionado hombre a su cuenta de Instagram.

El sorprendido fanático agregó "es el mejor día de la vida, te amo, i love you, plis be my husband for all of my life (te amo, sé mi esposo de por vida)".

Big Ben paseó por las cercanía de Plaza Italia.

De esta manera los días de Ben Brereton pasando desapercibido son historia, dado que el crack del Blackburn Rovers es toda una celebridad no sólo entre los futboleros, y su popularidad crece como la espuma.