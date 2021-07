Francis Cagigao: "Ben Brereton juega en la Championship, no en la Premier League. Es un joven con potencial en progresión y hay que dejarlo tranquilo"

Francis Cagigao, el director deportivo de la selección chilena a nivel adulto y juvenil, abordó la llegada y aporte de Ben Brereton en la Roja durante la Copa América de Brasil 2021, certamen que vio eliminado al representativo nacional en cuartos de final tras la caída contra el anfitrión.

En entrevista con Radio ADN, Cagigao fue consultado por baja de goles en la selección chilena y el español respondió lamentando la lesión de Alexis Sánchez, además de enfocarse en el inglés nacionalizado del Blackburn Rovers.

“Si hablamos que no contamos con Alexis Sánchez en el torneo, introducimos un jugador muy joven que ha venido de la Championship, entiendo todo boom que se puede generar alrededor del futbolista, pero también es verdad que al jugador hay que dejarlo tranquilo, porque Ben Brereton es joven”, dijo Cagigao.

Agrega que “acaba de llegar, es su primera experiencia internacional. Es un futbolista con potencial en progresión, sin más. No es un jugador consolidado. Así lo debemos tratar, no darle más expectativas de lo que tiene”.

“Si no tenemos a Alexis, por otro lado Edu Vargas ha tenido una buena Copa América, y no podemos depender de uno o dos jugadores. Y los goles deben llegar de los jugadores de todos los lugares del campo. Desde el centro del campo, de jugadores que hacen diagonales hacia a dentro, de jugadas de estrategia”, complementó.

Y el ibérico reitera: “cuando hablamos de Ben nos tenemos que dar cuenta todos que es un chico joven que ha jugado en la Championship, no en la Premier League, que es su primera experiencia con una selección, llegó sin conocer a nadie, no habla bien el castellano, y si analizamos lo que hizo en esta Copa América es más que digno. Tenemos que mantener expectativa, pero también paciencia”.

“Lo que hizo Brereton es muy importante, pero también sabemos lo importante que es Alexis para este equipo y no contar con él fue una baja muy sensible. Me gustaría ver a Argentina sin Messi, a Brasil sin Neymar, a Uruguay sin Cavani o Suárez, o a Chile sin Claudio Bravo”, sentenció.