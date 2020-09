Ángelo Sagal y su rendimiento en la Roja: “Se siente la presión de jugar con futbolistas de clase mundial como Vidal, Alexis o Bravo”

Ángelo Sagal vivirá su primera experiencia en Europa, porque hace unos días atrás se confirmó su fichaje en el Denizlispor de la Superliga de Turquía, sumándose a Enzo Roco y Cristóbal Jorquera como los únicos nacionales en ese país.

Por lo mismo, en conversación con Deportes en Agricultura sobre este nuevo desafío profesional confesó que “estuve sin trabajo, porque decidí no revonar con Pachuca. Quizás pude ir a la MLS, pero se me dio para ir a Turquía. Estoy muy contento por estar acá”.

En la misma línea, complementó que “hablé con Enzo Roco y me explicó sobre lo competitiva que es la liga turca. Tengo que aprovechar esta oportunidad (…) Denizlispor lo tomo como una ventana para salir a otros equipos. La decisión fue 100% futbolística, no influyó el dinero. Firmé por dos años”.

El jugador chileno vivirá su primera experiencia en el fútbol europeo. (FOTO: Denizlispor)

Selección Chilena



Pero eso no fue todo, porque también tuvo palabras sobre su rendimiento en la Selección Chilena, pues es uno de los fijos para Reinaldo Rueda, pero es uno de los más criticado por la prensa y los hinchas.

“No puedo decir nada de Rueda. Ha sido muy paciente bancándome. Cuando fuimos a la gira en Europa me sentí muy cómodo. Pero ya cuando vienen los futbolistas de clase mundial como (Arturo) Vidal, Alexis Sánchez, (Gary) Medel, (Mauricio) Isla o (Claudio) Bravo se siente la presión extra”, mencionó.

Sobre las críticas por su rendimiento jugando por Chile, expresó que “la gente está muy marcada con el gol que fallé en la final de la Confederaciones (ante Alemania). A mí me afectó mucho ese gol. La crítica me la tomo bien, porque sé que estoy al debe”.

Luego, se vivió un momento complicado en la entrevista, porque Manuel De Tezanos le preguntó sobre su proceso de formación en Rangers, en donde, según sus fuentes, jugó como lateral izquierdo, cosa que Sagal negó rotundamente.

“Perdón que te interrumpa. No creo que le hayas preguntado a nadie en Talca y que te haya dado esa respuesta, porque es imposible. Si vas a las inferiores de Rangers yo hice toda mi formación de volante de creación y extremo como izquierda. Nunca jugué como lateral izquierdo en Rangers. Y cuando fui a Huachipato justo se fue Nicolás Crovetto y no había ningún otro zurdo y (Jorge) Pellicer me preguntó si podía jugar ahí, porque era una posición más retrasada de la que venía jugando en Rangers, y yo por jugar le dije que sí”, explicó.

Sobre la misma le preguntaron si se ve como reemplazante de Jean Beausejour como lateral izquierdo de la Roja. “No me imagino jugando de lateral izquierdo en ningún equipo. Mi posición natural es de extremo por izquierda, ni siquiera con el perfil cambiado, porque no voy a resolver de tan buena forma”, aclaró.