De Tezanos sin pelos en la lengua: “Los hinchas de Colo Colo le pueden tener buena a Pellegrini, porque descendió a la U”

No cabe ninguna duda que Manuel Pellegrini es uno de los técnicos más exitosos en Chile. Sin embargo, su historia de grandes éxitos deportivos nunca los ha podido revalidar en el medio local y, para muchos, esa es una de las grandes deuda que tiene.

Por lo mismo, en Deportes en Agricultura hablaron sobre las opciones de que en un futuro cercano el Ingeniero pueda volvar a Chile, ya sea al mando de un proyecto deportivo de un club o siendo el técnico de la Roja.

“Pellegrini tiene una historia muy particular con Chile y que en el extranjero se preguntan: ¿por qué no se le respeta o no se le quiere tanto como (Marcelo) Bielsa? La respuesta es porque descendió a Universidad de Chile, no le fue bien con Universidad Católica, y ahí tienes un porcentaje importante de la población que no le tiene un especial cariño”, partió comentanto Manuel De Tezanos.

El técnico chileno está realizando la pretemporada junto al Real Betis. (FOTO: Getty)

“Los hinchas de Colo Colo le pueden tener hasta buena, porque descendió a la U, pero creo que le falta una validación en Chile, pero ¿le importará a él? Yo creo que no, no le importa y no necesita”, agregó el periodista deportivo.

“Además, si efectivamente viene después de (Reinaldo) Rueda, que sería el 2022, pero si nos ponemos negativos y no le va bien al colombiano y a él lo despiden del Real Betis, en el mejor escenario, estaría acá en un año más. Y ya con una generación media perdida, que le queda poca bencina, con otra de recambio que no está a la altura”, complementó.

“Yo soy de la idea de pasarle las llaves del fútbol chileno a Pellegrini y decirle que arme un plan que incluya todo: sistemas de campeonatos, torneos de menores, que sea el gerente deportivo del fútbol chileno. Eso me gustaría para Pellegrini, porque no veo probable que agarre la Selección Chilena en el corto plazo”, sentenció.