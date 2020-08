Manuel De Tezanos lapida a Matías Fernández: “No soy optimista sobre su situación. Él perdió el fuego sagrado”

Es cuestión de días para que los hinchas de Colo Colo puedan volver a ver en cancha al equipo de sus amores. Sin embargo, una de las preguntas que han surgido en las últimas horas es ¿en qué condición está Matías Fernández? ¿Podrá jugar ante Santiago Wanderers?

En ese sentido, en Deportes en Agricultura hablaron sobre el presente del volante, quien está entrenando junto a sus compañeros en el Estadio Monumental, pero que a la fecha asoma como una alternativa para Gualberto Jara, técnico del Popular, más que un jugador que arranque de titular.

Por lo mismo, Manuel De Tezanos confidenció que en los últimos días conversó con alguien que compartió con el volante del Cacique en Junior de Barranquilla (Colombia) y aseguró que este “perdió el hambre por jugar”.

El volante ha sufrido un par de lesiones que lo han tenido como poca regularidad en el primer equipo. (FOTO: Agencia Uno)

“No soy optimista sobre la situación de Matías Fernández. Tuve una conversación hace unos días atrás con alguien que compartió con él en Junior (de Barranquilla) y me dijo que no era optimista tampoco. Que iba a ser lo que vimos, no más que eso. Que si juega no volverá a marcar las diferencias que alguna vez marcó. Me habló que sentía que Matías había perdido el fuego sagrado y cuando se pierde, se pierde no más”, mencionó.

“Un aspecto es el físico, porque la ciencia te puede ayudar a encontrar la forma para recuperarte, pero esa hambre por jugar, esas ganas ya las perdió, según alguien importante que compartió con él en Junior”, agregó el comentarista deportivo.

Por el momento, lo único claro es que Fernández está realizando todo un proceso para no sufrir nuevas lesiones a la rodilla y que en esta seguidilla de partidos será su gran oportunidad para sumar minutos y tratar de consolidarse en el once estelar de Colo Colo.