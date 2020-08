Matías Fernández y su golazo maradoniano a O'Higgins cumplen 14 años y Luis Mena bromea: "Lo dejé solo"

Este pasado domingo 9 de agosto se cumplieron 14 años del golazo de Matías Fernández a O’Higgins por el Torneo de Clausura 2006, uno de los mejores tantos en la carrera del volante y la historia del Torneo Nacional.

El 14 recibió en terreno propio de Luis Mena, eludió y repasó a cuatro rivales ganando metros hasta meterse en el área y definir con otra sutileza.

Y fue Mena el que bromeó con el golazo de Fernández. El ex capitán de Colo Colo se colgó de una publicación de DaleAlbo en Instagram y muy suelto de cuerpo sostuvo “lo dejé solo. Grande Matías”.

Ese día Colo Colo derrotó por 4-1 a O’Higgins en el estadio Monumental. Además marcaron Humberto Suazo (x2) y Gonzalo Fierro. Hoy Matías Fernández está de regreso en el Cacique aguardando el regreso del campeonato para dejar atrás los problemas físicos.

“Fue importante porque no veníamos de ganar, fue el 2-1 y nos soltamos más, fue importante por eso. Lucho Mena me la dio. De la jugada me acuerdo cuando la agarré y después cuando quedé frente al arquero. Lo primero que se me vino fue picarla”, dijo Mati a Carlos Caszely tiempo atrás.

Lucho Mena a Matías Fernández.