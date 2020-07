La verdad sobre el futuro de Matías Fernández en Colo Colo y su ausencia en la lista de jugadores que vuelven a entrenar

El fútbol chileno empieza a moverse, y Colo Colo también, porque Blanco y Negro mandó una lista al Ministerio del Deporte con el nombre de los futbolistas que estarán autorizados para ir a los entrenamientos en el Monumental.

El gran ausente en el listado es Matías Fernández, y al no ver el nombre del 14 empezaron las especulaciones sobre su futuro en el club de Macul, sin embargo, la razón de su no convocatoria a las prácticas masivas es hasta lógica.

El volante, como viene siendo su carrera en los últimos años, ha sufrido mucho con las lesiones desde que volvió a Colo Colo, es más, sólo estuvo 63 minutos en cancha por el Campeonato Nacional, 43 por la Copa Chile y cero por la Copa Libertadores, debido a que las molestias físicas le han pasado la cuenta.

Según información que reporteó RedGol, Matías Fernández sólo se perderá la primera semana de entrenamientos colectivos en el Cacique, porque deberá seguir con su tratamiento con plaquetas para fortalecer la rodilla derecha, la que lo ha tenido complicado.

Fernández por ahora seguirá trabajando en su casa - AgenciaUno

El cuerpo técnico y médico le dijo al ex seleccionado nacional que no era necesario que se sumara a los trabajos con sus compañeros de inmediato, porque en primera instancia van a realizar acondicionamiento físico, el cual no le sirve, debido a sus anteriores lesiones, por ende, al igual que Iván Morales, se unirá una semana después a los trabajos en el Monumental.

De esta forma, se despejan las dudas, Fernández seguirá perteneciendo a Colo Colo, y volverá con sus compañeros cuando su período de recuperación así lo estime.