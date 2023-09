“Me pellizco para ver si esto es real, que eso que venimos de ver no lo ha hecho Messi, no lo ha hecho Neymar, lo ha hecho Alexis Sánchez“. Escuchar el relato del golazo del Niño Maravilla vistiendo la camiseta del Barcelona, ante el Real Madrid, y que no se te pongan los pelos de punta, es una contradicción casi biológica.

El Niño Maravilla, valga la redundancia, maravilló a los hinchas culés con ese golazo en 2013 y se ganó el respeto tanto de los seguidores del club, como de la propia institución.

Es por eso que, pasados ya diez años de aquel mágico momento, en Barcelona aún se acuerdan del tocopillano. Y no solamente de él, sino de todo un país a través de su figura. Eso lo dejaron claro este 18 de septiembre.

El club catalán mandó un especial saludo a los chilenos, subiendo a sus redes sociales el “Gol del día” y eligiendo, precisamente, la conquista de Alexis Sánchez ante el Real Madrid. Añadieron, además, un saludo especial para todo el país con motivo de las Fiestas Patrias.

De esta manera, el FC Barcelona saludó a Chile y a chilenos y chilenas en estas Fiestas Patrias. El club catalán nos lleva en el corazón.

¿Cuáles fueron los números de Alexis Sánchez en el Marsella?

El Niño Maravilla disputó 44 partidos en la temporada 2022-23 con el Marsella, donde registró 18 goles y tres asistencias. Lamentablemente, el tocopillano no pudo ganar ninguna copa en su paso por Francia.