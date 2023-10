Huachipato pelea punto por punto con Cobresal en la cima del Campeonato Nacional. El triunfo ante Unión La Calera por 4-2 puso nuevamente en el tope a los acereros, que tuvieron como uno de sus grandes protagonistas a un ex Universidad de Chile, Jimmy Martínez.

El oriundo de la Región de Biobío, regresó en 2022 a Huachipato, elenco que lo vio debutar en la Primera División. Allí ha tenido un buen desempeño, destacando en la actual campaña que tiene a los acereros en lo más alto del escalafón.

Sin embargo, lo que más resalta en este momento de Jimmy Martínez es el golazo que le marcó a unión La Calera. El volante disparó desde más allá de mitad de cancha y coló el balón en las redes del meta calerano, anotando un tanto que muchos ya quieren postular al Premio Puskas del próximo año.

“Lo vi, giré y ejecuté no más”, aseguró Martínez a los micrófonos de TNT Sports, añadiendo que aquel tiro no es algo habitual en él. “No lo practico, pero sí soy consciente de las virtudes que Dios me ha dado y tengo que aprovecharlas”, remató, confiado, el volante acerero.

Una vez que se despedía de la entrevista, Jimmy Martínez dejó una frase emocionante. “Le mando saludos a mi familia en Laja, a mi pareja Paola y a mi hija Belén, que ojalá cuando crezca pueda ver el gol”, sentenció.

Rendimiento óptimo

Además, Jimmy Martínez se refirió al gran momento vivido por la escuadra de Talcahuano. “Creo que no tan solo yo he tenido un buen rendimiento siento que el equipo en conjunto anda bien y pudimos sumar de a tres puntos“, advirtió.

¿Y el posible título? Si bien es lejano, para el volante acerero la campaña ya significa una alegría tremenda para los hinchas del Acero. “Es todo nuestro y de la gente, ya que en los últimos años Huachipato no lo ha pasado bien. Hoy tenemos un presente muy bueno“, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar Huachipato?

Aún no están confirmados los horarios de la vigésimo séptima fecha del Campeonato Nacional. Lo cierto es que se realizará tras un paréntesis de un mes. El fin de semana del sábado 11 y domingo 12 de noviembre deberían jugarse la mayoría de los encuentros. A Huachipato le toca enfrentar a Magallanes.

¿Cómo va la tabla de posiciones del torneo nacional?

Si bien Huachipato es actual líder, esto podría cambiar tras el partido de Cobresal, que juega este sábado a las 12.30 horas ante Curicó Unido. Revisa la tabla de posiciones a continuación: