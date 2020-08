Gualberto Jara asegura que por fin reina la paz en Colo Colo: "Llegaron a un acuerdo total los dirigentes y jugadores"

Colo Colo ante Santiago Wanderers será el primer partido del Campeonato Nacional en el regreso al fútbol, y desde el Monumental aseguran que ya no hay líos entre los jugadores y la dirigencia de Blanco y Negro.

El entrenador del Cacique, el paraguayo Gualberto Jara, habló este jueves con la prensa desde Macul, asegurando que el quiebre que se produjo entre los futbolistas y los directores de la sociedad anónima ya es cosa del pasado.

El conflicto se produjo por la rebaja de los sueldos del plantel durante el receso por la pandemia, incluso llegaron a negociar mediante la dirección del trabajo, pero aquello ya quedó atrás, según las palabras del ex ayudante de Gustavo Benítez.

"Llegaron a un acuerdo total los dirigentes y jugadores, era una situación en todo caso que no me compete, no estoy involucrado en el tema. Ahora que existe el acuerdo y la tranquilidad nos resta nada más que abocarnos a la preparación. Los jugadores han entrenado muy bien y creo que vamos a llegar bien al reinicio, no la ideal, pero esperamos llegar de la mejor manera", indicó el DT.

Gualberto Jara y el presente de Colo Colo - AgenciaUno

Acerca de la vuelta al fútbol indicó que "(estamos) muy contentos, era la noticia más esperada la confirmación del reinicio del campeonato. Esperamos con mucha ansiedad y creo que llegamos de la mejor manera, hay que empezar ganando para recuperar terreno y meternos en la pelea".

El partido con Wanderers



El primer duelo de Colo Colo será ante Wanderers el 29 de agosto en el Monumental, y sobre aquel juego tuvo palabras Gualberto Jara.

"Me estoy enfocando primero en Wanderers, luego tendremos tiempo de pensar en el clásico. Estamos en una posición incómoda, tenemos que salir a ganar cada partido y recuperar terreno lo antes posible. En eso estamos, ahora ya podremos pensar en el rival de turno y completando esta etapa de preparación", indicó.

Acerca de cómo está el plantel contó que: "estoy contento porque los lesionados que teníamos están en su última etapa de recuperación, la otra semana contaré con casi todo el plantel a excepción de Morales. Espero que mañana podamos tener el amistoso para tener una mejor visión en cuanto al juego. No tengo una oncena, estoy probando fórmulas, pero ya podré ver posibilidades con todo el plantel trabajando".