Universidad de Chile se hizo respetar como local ante Independiente al vencer por 1-0 en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 en el Estadio Nacional, donde los azules dieron el primer paso en su afán de avanzar a la ronda de los ocho mejores en el segundo certamen de la Conmebol.

En un partido donde hubo varios puntos altos, está costando dar con las figuras que más destacaron en el recinto ñuñoíno. Más allá del golazo que se mandó Lucas Assadi, quien sigue con un alza notable, fueron muchos los que mostraron un nivel más que aceptable.

En ese sentido Manuel De Tezanos se jugó con armar su podio en esta muy buena victoria de los azules, quienes sacaron una pequeña ventaja, pero ventaja al fin y al cabo, pensando en la revancha de la próxima semana.

De Tezanos elige a los tres azules que la rompieron

En su calidad de comentarista en TNT Sports el periodista partió valorando a Lucas Assadi, afirmando que “el partido fue muy parejo y se confirma que está rindiendo a nivel internacional. Ya lo hizo ante Guaraní, que hizo un gol y ahora hizo el gol del triunfo, quizás el gol más importante de su carrera”.

Israel Poblete lleva varios partidos siendo un pilar en el mediocampo de Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

“Se confirma lo de Fabián Hormazábal. Su es brutal. Todavía no hay rival que lo haga bajar de su nivel, no hay partido que le quede grande”, agregó.

Para cerrar, De Tezanos cerró su podio declarando que “Israel Poblete estuvo muy bien también. Generó muchas faltas y el partido cuando se enredó en el segundo tiempo, apareció harto él”.

¿Cuándo se juega la revancha entre Universidad de Chile e Independiente?

Azules y Rojos se volverán a enfrentar el próximo miércoles 20 de agosto desde las 20:30 horas en el Estadio Libertadores de América. El ganador de este cruce se enfrentará al que se quede con la llave entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador.