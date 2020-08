Caamaño y De Tezanos disparan por regla que no permite a los jugadores tocarse para celebrar un gol: “Es una ridiculez”

Por la pandemia del coronavirus nuevas reglas están siendo discutidas para que pueda volver el fútbol en Chile. Y una de ellas es que los jugadores no podrán tocarse para celebrar un gol, pues si lo hacen el capitán del equipo será amonestado con tarjeta amarilla.

Ante esa situación Cristián Caamaño y Manuel De Tezanos, comentaristas en Deportes en Agricultura, coincidieron que era “una ridiculez” la medida y que ahora los técnicos deberán pensar muy bien a quién le entregarán la jineta para evitar quedarse con 10 jugadores.

“Es una ridiculez. Creo que si los árbitros siguen a raja tabla esta disposición me parece que van a empezar a cambiar los capitanes. Tener un zaguero o volante central te puede generar un problema, porque son jugadores más expuestos a una tarjeta amarilla a diferencia de un arquero, un delantero o un 10”, partió mencionando Caamaño.

Los clubes de Primera y Primera B están cumpliendo con los protocolos para entrenar en cancha y a la espera de que las autoridades aprueben el regreso del Campeonato Nacional. (FOTO: Agencia Uno)

“Creo que puede existir un reordenamiento en el liderazgo, al menos en la jineta o en el sorteo. Uno seguirá siendo el capitán sin jineta, pero también pensaría en quién designo como capitán si veo que mi equipo es protagonista y convierte goles. Mis jugadores tienen todo el derecho si quieren abrazarse al marcar un gol importante ¿por qué los voy a terminar sancionando si ya tienen un castigo?”

Se sumó a esas palabras De Tezanos, quien señaló que “son ridiculeces y supongo que se pueden revertir. Alguien podrá decir que es algo ridículo ¿por qué no lo sacamos? Para mí, no tienen ningún sentido, porque si los dejamos tomarse en los córners y después no los dejemos festejar es algo ridículo. Ahora, para esta situación, yo pondría al portero de capitán, porque tiene menos opciones de ser amonestado”.