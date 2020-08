Berizzo relata cómo se gestó su llegada a la Selección Chilena: “Bielsa me dio cuatro horas para tomar la decisión”

Eduardo Berizzo es una figura muy querida por los hinchas chilenos, porque fue parte del cuerpo técnico dirigido por Marcelo Bielsa que clasificó a la Selección Chilena al Mundial de Sudáfrica 2010.

En ese sentido, en conversación con Harold Mayne-Nicholls a través de un live Ganamos Todos en Instagram, recordó cómo se gestó su llegada a la Roja y lo importante que fue en su desarrollo para ser el ahora técnico de la selección paraguaya.

“Recuerdo que Marcelo (Bielsa) me llamó por teléfono cuando yo estaba de vacaciones en España. Me dice: ‘Eduardo tengo una oferta de la Selección Chilena y quiero que vengas conmigo. Tienes cuatro horas para responder así que piénsalo rápido’. Mientras me decía eso yo pensaba en mi cabeza: me dará un par de días (se ríe). Tomé la decisión y tuve que dejar mis vacaciones en España para volver a Argentina, y así comencé mi carrera como entrenador”, partió comenzando.

Berizzo también tuvo un exitoso paso por O'Higgins, pues se consagró campeón en el Torneo de Apertura 2013 y Supercopa de Chile 2014. (FOTO: Agencia Uno)

“Hablando de manera personal, esa fue una gran experiencia académica, porque trabajé con grandes profesionales, fue una gran experiencia de estar a la altura de ese staff técnico. Estoy muy agradecido de Bielsa por confiar en mis capacidades, recibí mucha ayuda de él y (Luis María) Bonini”, agregó.

Además, tuvo algunas palabras sobre por qué decidió seguir ligado al fútbol, pero ahora en la vereda de entrenador: “Un día conversaba con (Manuel) Pellegrini y ante esa misma consulta de ¿por qué se convirtió en DT? Me dijo porque no pude seguir jugando más. Es una respuesta simplista, pero es una respuesta que te demuestra que tu cabeza sigue pensando en jugar, a pesar de que tu cuerpo no te acompaña”.

Finalmente, tuvo algunas palabras sobre Marcelo Salas, con quien compartió camarín ese recordado River Plate que lo ganó todo. “Si algo puedo decir de mi carrera como futbolista es que tuve la posibilidad de jugar en muchas posiciones y ser campeón”, dijo.

“Recuerdo que llegué casi el mismo día que llegó Marcelo Salas a River Plate. De hecho, compartimos hotel, buscamos departamento juntos y fuimos vecinos durante mucho tiempo. Luego, cuando yo fui a Chile, por la selección chilena, retomamos esa amistad”, expresó.