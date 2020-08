Manuel Pellegrini critica a Ronald Koeman por el trato a Luis Suárez: "No me parece correcto despedir a un jugador por teléfono"

El Barcelona es un caos y todos los días ocurre algo más o menos grave. Como la noticia principal es la no continuidad de Lionel Messi, ha pasado desapercibido el caso de Luis Suárez, emblemático delantero culé que no está en los planes del nuevo técnico, Ronald Koeman.

Se ha filtrado que el holandés llamó a Luisito y le comunicó telefónicamente que no está considerado para la nueva temporada, algo que generó rechazo por la forma y uno de los que criticó abiertamente el accionar del estratega, fue su colega del Betis, Manuel Pellegrini.

"Personalmente, no me parece correcto. Uno, como técnico, debe tener el convencimiento y la frontalidad de hablar cara a cara con el jugador y decirle que no continúa", aseguró el chileno en conversación con ESPN.

Pese a que el entrenador nacional no es de meterse en polémicas, el tema le molestó y reiteró que lo hecho por Koeman a Suárez le parece una falta de respeto.

"Me ha tocado hacerlo muchas veces y duele, pero hacerlo por teléfono me parece una falta de respeto hacia los técnicos y hacia los jugadores", cerró.