Manuel Pellegrini: "Me gustaría dirigir sólo a Chile. Me costaría enfrentar a mi selección con otro país"

Manuel Pellegrini, reciente nuevo entrenador del Real Betis de España, se refirió a la selección chilena y su eterna candidatura para asumir las riendas de la dirección técnica de la Roja.

En conversación con Fox Sports Argentina el ingeniero reiteró que su arribo a la Roja está condicionado, pero Chile es la única selección de la que se haría cargo.

“Me gustaría dirigir a la selección chilena. Lo que me costaría sería dirigir una selección que no fuera Chile. No me gustaría jugar contra Chile. Además, el trabajo en selecciones me aburre”, dijo Pellegrini.

Pellegrini presentado en el Betis.

Agrega que “llegan los jugadores el lunes de Europa, deben descansar, juegan y se van. No hay una base de trabajo para inculcar una idea futbolística. Uno trabaja cinco o seis fechas FIFA en el año y el resto es trabajo administrativo”.

Entonces, ¿qué tiene que pasar para ver a Pellegrini en la selección chilena? “Cuando no haya un club que me quiera o interese, volveré a Chile compartiendo mi vida con España y me gustaría poder tener un espacio en la medida de que la selección chilena no esté dirigida por otro técnico”.

Sentencia que “le deseo la mejor de las suertes a Reinaldo Rueda y ojalá siga este Mundial y para el otro”.