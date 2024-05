Colo Colo enfrenta a Fluminense en el estadio Monumental a las 20 horas, en un duelo que puede dejarlo en la cima del Grupo A en caso de vencer a los brasileños. Eso sí, no se avizora una tarea sencilla para los albos.

Enfrentar al campeón de América es un escollo duro. Y hacerlo sin dos titulares como Leo Gil y Arturo Vidal, supone una valla aún más alta de saltar.

Por eso Nicolás Peric, en dos minutos, dio una clase magistral sobre lo que encontrará Colo Colo ante Fluminense con una formación que incluye cuatro delanteros: Carlos Palacios, Damián Pizarro, Marcos Bolados y Cristián Zavala.

“Va a tener que sostenerlo mucho el partido Colo Colo. Este es un equipo de emergencia de mitad hacia arriba para Almirón, no es que diseñó esto para ir a ganarlo. No tiene más”, manifestó en ESPN antes de detallar la función de cada jugador en ofensiva.

Gil y Paiva no estarán en el Monumental esta noche

Palacios el hombre clave en Colo Colo

Peric señaló que el jugador más fundamental será Palacios. “No será el otro delantero, es mediapunta. Aparecerá como delantero en alguna jugada puntual, pero es el encargado de generar fútbol”, señaló.

En ese aspecto señala que “Colo Colo depende mucho cómo le haces llegar la pelota a Palacios. Y no tiene un generador de fútbol claro. Por eso depende del conjunto. Si le das la pelota a Palacios con ventaja para ir hacia adelante y jugar, excelente. Pero si está con un tipo en su espalda, donde no podrá controlarla porque no le gusta el roce”.

“Si la tiene al pie, ahí es diferente. Pero con quién va a asociarse. Palacios con Bolados puede jugar un poco más que con Zavala, que necesita correr”, sentencia el golero de la Roja.

Luego describió a los hombres por fuera. “Zavala y Bolados por características no se cierran, sobre todo Zavala. Necesita la línea y tener espacio”, contó sobre lo que será la ausencia en la zona media de estos dos jugadores.

“Defensivamente, Zavala cumple más que Bolados en el retroceso. Bolados siente poco la marca y hay que encomendarle ayuda a Wiemberg, que no lo pasó bien el partido pasado con Fluminense”, comentó tácticamente.

Finalmente valoró quien cree que será el único delantero neto: Damián Pizarro. “Ya no es el de antes, hoy tiene más herramientas para batirse con los defensas centrales. Ha crecido en su juego, superando ripios técnicos”, cerró.

