Una de las grandes sorpresas de la nómina de 55 jugadores que entregó el técnico Ricardo Gareca para la selección chilena, tiene que ver con el portero Lawrence Vigouroux, que juega en el Burnley de la Primer League.

Con 30 años su nombre vuelve a estar presente en la Roja, algo que tiene muy ilusionada a su familia, quienes confirman que hace varios días ya lo habían llamado para saber de sus condiciones.

Fue su papá, Hirian, chileno radicado en Londres, quien cuenta detalles del momento de su hijo, que los tiene con la ilusión intacta de poder ir a la Copa América en Estados Unidos.

“Mi señora me mandó la imagen con la convocatoria, no sé de dónde la sacó, aunque no fue sorpresa para Lawrence porque ya había contacto con el cuerpo técnico de Chile. De los cinco convocados, habrá tres y eso ya pasa por la decisión de Ricardo Gareca y su entrenador de arqueros. Él sabe perfectamente cuáles son las reglas, pero estar entre los cinco está muy bueno”, comentó en conversación con el diario Las Últimas Noticias.

El portero busca una opción para la Copa América.

Vigouroux cerca de la Roja

El portero siempre ha estado, al menos nombrado, cuando se habla de una nómina de la selección chilena, por lo mismo no extraña la cercanía con algunos jugadores.

“El adora su selección, se lleva muy bien con todos y su referente es Claudio Bravo. Lo admira. Siempre ha tenido contacto con Brayan Cortés, se llevan muy bien y en Inglaterra conoció a Marcelino Núñez y fue muy simpático con él”, cuenta su padre.

Tanto es el cariño que tiene por el país, que tiene una meta en un futuro retiro de la actividad, que es volver a competir en el país, donde ya tuvo un fugaz paso por Everton de Viña del Mar.

“Él siempre es Chile, Colo Colo y la vedad es que le gustaría termina su carrera en Colo Colo. Y no es por plata, porque económicamente la diferencia de jugar en Inglaterra es gigante”, explicó.

