Este fin de semana se celebra un nuevo gran evento de la WWE. Se trata del Premium Live Event, Clash In Paris, show que tiene lugar en Francia y en específico en Paris La Défense Arena, reducto con una capacidad para 40 mil personas.

Lamentablemente, Stephanie Vaquer no estará en cartelera, pero sí estará cargado de acción con grandes luchadores y luchadoras en competencia, Roman Reigns, John Cena, Seth Rollins, CM Punk, Becky Lynch y Nikki Bella son solo algunas de las superestrellas que dirán presentes en esta gran jornada de wrestling. Conoce todos los detalles del evento parisino, a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora se celebra WWE Clash In Paris?

WWE Clash In Paris se celebra este domingo 31 de agosto a partir de las 14:00 horas de Chile en el Paris La Défense Arena de París, Francia. Mira, a continuación, los horarios para los distintos países de Latinoamérica:

Horario evento Países de LATAM 12:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 13:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 14:00 horas Chile, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 15:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver Clash In Paris EN VIVO en Chile y LATAM?

Al igual que los otros grandes eventos de WWE este 2025, el evento a celebrarse en Francia irá EN VIVO para Chile y en gran parte del mundo solamente a través de la plataforma de streaming, NETFLIX.

En Chile, los precios actuales de los planes de NETFLIX van desde los $7.190 hasta los $12.990 mensuales, te puedes suscribir y disfrutar de Clash In Paris ingresando al sitio www.netflix.com.

Cartelera de Clash In Paris 2025

John Cena vs. Logan Paul

Seth Rollins (c) vs. CM Punk vs. LA Knight vs. Jey Uso: Fatal 4 Way por el campeonato Mundial Pesado de WWE

Fatal 4 Way por el campeonato Mundial Pesado de WWE Sheamus vs. Rusev: Good Ol’ Fashioned Donnybrook (sin reglas)

Good Ol’ Fashioned Donnybrook (sin reglas) Roman Reigns vs. Bronson Reed

Becky Lynch (c) vs. Nikki Bella: Campeonato Intercontinental Femenino de WWE

¿Y Stephanie Vaquer? La razón por la que no pelea en Clash:

“La Primera” estaba programada en un inicio para enfrentar a Naomi en Clash In Paris por el título mundial femenino de WWE, no obstante, en las semanas previas al evento, la campeona dejó vacante el cinturón debido a que comunicó su embarazo, lo que le sacará de los cuadriláteros por casi todo un año.

Ante esto, la WWE decidió suspender el encuentro entre ambas y de esta forma retiró a Vaquer de la cartelera de Clash, agregando eso sí que sigue siendo la retadora número 1 al título y cuya próxima rival se conocerá en las próximas semanas.