Este fin de semana se celebra un nuevo gran evento de la WWE. Se trata del Premium Live Event, Clash In Paris, show que tiene lugar en Francia y en específico en Paris La Défense Arena, reducto con una capacidad para 40 mil personas.
Lamentablemente, Stephanie Vaquer no estará en cartelera, pero sí estará cargado de acción con grandes luchadores y luchadoras en competencia, Roman Reigns, John Cena, Seth Rollins, CM Punk, Becky Lynch y Nikki Bella son solo algunas de las superestrellas que dirán presentes en esta gran jornada de wrestling. Conoce todos los detalles del evento parisino, a continuación, en RedGol.
¿Cuándo y a qué hora se celebra WWE Clash In Paris?
WWE Clash In Paris se celebra este domingo 31 de agosto a partir de las 14:00 horas de Chile en el Paris La Défense Arena de París, Francia. Mira, a continuación, los horarios para los distintos países de Latinoamérica:
|Horario evento
|Países de LATAM
|12:00 horas
|México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
|13:00 horas
|Colombia, Perú, Panamá y Ecuador.
|14:00 horas
|Chile, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
|15:00 horas
|Argentina, Paraguay y Uruguay.
¿Dónde ver Clash In Paris EN VIVO en Chile y LATAM?
Al igual que los otros grandes eventos de WWE este 2025, el evento a celebrarse en Francia irá EN VIVO para Chile y en gran parte del mundo solamente a través de la plataforma de streaming, NETFLIX.
- En Chile, los precios actuales de los planes de NETFLIX van desde los $7.190 hasta los $12.990 mensuales, te puedes suscribir y disfrutar de Clash In Paris ingresando al sitio www.netflix.com.
Cartelera de Clash In Paris 2025
- John Cena vs. Logan Paul
- Seth Rollins (c) vs. CM Punk vs. LA Knight vs. Jey Uso: Fatal 4 Way por el campeonato Mundial Pesado de WWE
- Sheamus vs. Rusev: Good Ol’ Fashioned Donnybrook (sin reglas)
- Roman Reigns vs. Bronson Reed
- Becky Lynch (c) vs. Nikki Bella: Campeonato Intercontinental Femenino de WWE
¿Y Stephanie Vaquer? La razón por la que no pelea en Clash:
“La Primera” estaba programada en un inicio para enfrentar a Naomi en Clash In Paris por el título mundial femenino de WWE, no obstante, en las semanas previas al evento, la campeona dejó vacante el cinturón debido a que comunicó su embarazo, lo que le sacará de los cuadriláteros por casi todo un año.
Ante esto, la WWE decidió suspender el encuentro entre ambas y de esta forma retiró a Vaquer de la cartelera de Clash, agregando eso sí que sigue siendo la retadora número 1 al título y cuya próxima rival se conocerá en las próximas semanas.