Coquimbo Unido cerró la primera rueda del Campeonato Nacional 2023 con una campaña positiva. La escuadra adiestrada por Fernando Díaz ocupa la tercera plaza en la tabla, pese a que perdió un partido que había ganado en cancha a raíz de la irregular inscripción de Fabián Carmona. Y en el trabajo de intertemporada, el DT le pasó la máquina a Joe Abrigo, una gran figura del plantel.

Joe Abrigo es uno de los capitanes y fue el más determinante del equipo en la campaña pasada, pero sufrió una gravísima lesión que terminó de recuperar recién este año. Por eso mismo el protagonismo que ha tenido no es el esperado: sólo computó 192 minutos en cancha, repartidos en siete cotejos. Dos goles, uno de ellos un golazo en la victoria como visitante contra Unión La Calera.

En una conversación con Juego de Campeones, el DT del Barbón hizo un análisis del presente del “10”. Sobre él, admitió que “estoy muy preocupado por Joe Abrigo. Después del término de la primera rueda notamos que había molestia. Acá hay que apuntar al beneficio del grupo. En una posición expectante debemos controlar los elementos perjudiciales”, lanzó el Nano Díaz.

Nano Díaz le pasa la cuenta a Joe Abrigo, pero busca recuperarlo: “Ojalá retome el ánimo de siempre”

Por cierto, Fernando Díaz no se quedó con esas palabras. También tiene un objetivo con el futbolista surgido de las divisiones inferiores de Magallanes. “Ojalá Joe retome el ánimo de siempre para que pueda jugar y, como siempre, sea una muy buena alternativa“, expresó el entrenador de 61 años.

“Mientras eso no ocurra, no tiene ninguna posibilidad de jugar”, afirmó también el experimentado DT. Un ultimátum para el “10”: o cambia su manera en el día a día o estará condenado a ver la segunda rueda más fuera que dentro del campo. Eso sí, el cuerpo técnico no pierde la confianza en sus condiciones.

Nano Díaz le exige ayuda a Joe Abrigo: “Espero que su intención sea estar con todos los sentidos en Coquimbo Unido”

La técnica de Joe Abrigo no está en duda para el staff que lidera el Nano. “Esperamos que siga siendo ese jugador talentoso que necesitamos, pero queremos contar con su profesionalismo para ayudar al equipo. Espero que esa sea su intención, que esté con todos los sentidos en el equipo”.

“Una de las virtudes que tiene este equipo es que todos corren y todos meten. Si alguien no está en esa onda, obviamente que el equipo se resiente. Esperemos que todo el plantel esté en esa misma sintonía, sea dentro o fuera. En el club lo hemos esperado en su proceso. Todos los jugadores están sometidos a una dinámica de entrega, correr y jugar. Lo particular se habla en el camarín”, sentenció Fernando Díaz. ¿Cuál será el siguiente capitúlo de esta historia?