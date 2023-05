Coquimbo Unido le remontó a Universidad de Chile y logró un triunfo fundamental en el Campeonato Nacional. Los piratas, que habían perdido puntos por un castigo del Tribunal de Disciplina, sumaron tres unidades y se instalaron en el séptimo lugar de la tabla de posiciones.

La alegría fue para los aurinegros, aunque el duelo no estuvo libre de polémicas. A los 90’+1, un encontrón entre Yonathan Andía y Benjamín Chandía motivó a que los jugadores piratas se acercaran en defensa de su joven extremo y todo terminó en una fuerte discusión entre Joe Abrigo y el lateral azul.

Jugadores como Rubén Farfán y Gonzalo Jara le dedicaron palabras a Andía una vez iniciado el conflicto, pero poco después el 10 de Coquimbo se acercó a increparlo: las cámaras no captaron lo que le dijo, ya que todo el rato se tapó la boca. ¿Y qué pasó? El mismo Abrigo lo explicó en RedGol en La Clave.

“Chandía es un niño, tú lo vieras cómo llega en las mañanas, es tranquilito, no habla. Aparte no le dijo nada, no le respondió y Andía seguía insultándolo. Más que nada fue por eso. Uno lo ve al Chandi, que llega todos los días con su mochilita, es tierno”, comentó.

“Por eso lo defendimos. También porque creo que estuvieron de más las palabras que le dijo Andía”, agregó el volante, quien había ingresado a los 71′ en reemplazo de Luciano Cabral, poco después del 2-1 definitivo que había decretado Rodrigo Holgado.

Tras el triunfo sobre la U, los piratas marchan séptimos con 19 unidades, las mismas que ahora tienen Unión Española y Universidad Católica (aunque con un partido menos). En la próxima fecha, el cuadro que dirige Fernando Díaz chocará con Unión La Calera.