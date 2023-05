Universidad de Chile sigue dando muestras de irregularidad en este 2023 tras caer por 2-1 ante Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso. La U dejó pasar una oportunidad inmejorable de engancharse en la lucha por el título y de mandar un mensaje claro en esta temporada tras años peleando abajo.

La familia azul, representada por Cristian Castañeda, Martín “Tincho” Gálvez, Raúl Toro y Héctor Pinto, analizó con RedGol esta dura derrota ante el conjunto pirata en esta fecha 13 del torneo.

Castañeda afirmó con bastante molestia que “el equipo se veía bien, pero te descompagina todo el error de Campos. Te gana un equipo malo que no te llegó nunca. Una muy mala derrota, pésima. Más allá de que la U tenía chances, uno no le ve muchas cosas, porque en estos partidos es donde se debe notar un equipo que quiere pelear arriba. No te puedes poner en ventaja y mandarte ese condoro”.

“Tincho” Gálvez por su parte sostuvo que “se retrocede, porque eventualmente se puede perder con los grandes o favoritos del torneo, pero con todo el respeto que me merece Coquimbo, era un rival al cual la U debió ganar y sacar puntos. No es un equipo para perder”.

“La irregularidad de los equipos, sobre todo de la U, me hacía ilusionar que con la manera de jugar de este equipo se iban a rescatar estos puntos para alcanzar algo más o menos impensado a inicio de año. La irregularidad es algo que se va a dar mucho en el transcurso del año. No veo un nivel adecuado para lograr algo positivo”, señaló por otro lado Héctor Pinto.

A la hora de comentar rendimientos individuales, los ex azules repasaron lo hecho por Darío Osorio, quien por fin recibió la oportunidad de ser titular y lamentablemente no pudo marcar diferencias en el Sánchez Rumoroso.

“A Darío Osorio no lo vi. Tiene cierta lógica sí su rendimiento, porque es un cabro chico al que se le exige mucho. Tiene solo 19 años y está recién comenzando. Cuesta asumir ciertas responsabilidades. Entre Assadi y Osorio, me quedo con Assadi lejos”, declaró Castañeda.

Gálvez en ese sentido agregó que “me preocupa mucho lo de Osorio. Se convierte en una golondrina, de esas que no hacen verano. Teniendo aparentemente muchas condiciones, no sé en cuantos partidos ha sido desequilibrante. No marca las diferencias que todos esperan”.

“La U tiene muchos jóvenes y tú sabes que un equipo con tantos jóvenes no camina. Tener muchos jóvenes no es bueno, al igual que tener puros viejos. Tiene que ser un equilibrio. Cuando supe que no jugaba ni Ojeda ni Mateos, supe que iban a tener problemas. Es una lástima la derrota”, declaró Toro.

Para cerrar, Pinto lanzó que “no hay que exigirle tanto a los cabros chichos. Hay que llevarlos piano piano. Ellos no pueden hacer el desgaste o la fuerza para ganar los partidos. Hay jugadores más grandes de deberían ayudarlos. No podemos pedirles de una que entren y sean la solución del equipo”.