Universidad de Chile está empezando a trabajar para salir al mercado de pases en el receso del Campeonato Nacional, con la idea de poder incorporar algunos de los tres refuerzos disponibles que tienen todos los equipos.

Uno de los jugadores apuntados es, según Bolavip, Joe Abrigo, el volante de Coquimbo Unido quien, pese a que está en carpeta, no se quiere dar por enterado de nada hasta terminar sus vacaciones.

“La verdad me golpean con la noticia porque le dije a mi representante que no me dijera nada hasta que volvamos (de vacaciones). Lo tomo con calma y sabiendo también que la primera rueda que tuve fue para tomar ritmo y la segunda es para volver a mi rendimiento”, comentó en el citado medio

“Traición”

Los días avanzan y desde Coquimbo sigue creciendo el rumor de una posible partida a Universidad de Chile, en el presente mercado de pases.

Tanto así, que el diario La Región de Coquimbo, en su sección “Al filo de la noticia”, da a conocer la molestia de los Piratas ante esta situación, en donde Abrigo se está llevando toda la crítica.

“Joe Abrigo estaría listo en Universidad de Chile, los hinchas de Coquimbo Unido en su mayoría catalogan como una traición la eventual decisión del jugador. Además, porque ‘iría a calentar el asiento en la banca de los azules'”, detallan.

Si bien desde Coquimbo Unido y Universidad de Chile no se han querido referir a la situación, el nombre de Abrigo está haciendo ruido al menos en los Piratas, donde se está llenando de críticas en el mercado de pases.