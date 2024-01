Jaime García queda desolado por no tener club al inicio de 2024: "No quiero hablar con nadie"

Jaime García sabe que el 2024 no será muy fácil en cuanto a posibilidades laborales. Creía que no iba a ser así, pero conforme avanzaron los días, las bancas de los clubes estaban ocupadas. Así fue en la máxima categoría. Y ocurrió lo mismo en la Primera B con el arribo de Darío Lema a la Universidad de Concepción.

Luego de una exitosa estadía en Ñublense, donde condujo al equipo a ser subcampeón en el Campeonato Nacional 2022, el panorama parece un poco más oscuro que lo que decían sus expectativas. En una conversación con el diario La Tercera, el Búfalo dejó claro su sentir al respecto.

“No quiero hablar con nadie. Estoy con pena, me siento mal y desilusionado. Estoy dedicado a mi madre y nada más. Me ha servido mucho. Estoy en un proceso de tranquilidad, no estoy preocupado del fútbol”, reconoció el entrenador nacido en Cartagena.

Pero de todas maneras admite que no es fácil sobrellevar este choque con la realidad. “Me arranqué un poco de todo porque quiero tener paz, tranquilidad. No quiero aparecer en la prensa tampoco. Estoy desilusionado de eso. Estoy feliz con mi mamá. La vida me puso a mi madre, para cuidarla”, detalló Jaime García.

Jaime García se olvida del episodio con Caputto para 2024: “Ser técnico es difícil y verdad hay una sola”

Algo que Jaime García quiere dejar atrás sí o sí en 2024 es ese episodio que tuvo con Hernán Caputto. Bah, en rigor no fue así: un fanático de Ñublense grabó contra su voluntad al entrenador que tomó el testimonio del popular Chacalito en los Diablos Rojos.

El fanático le reclamaba a Caputto por el funcionamiento del club. Y le sacó en cara que las cosas con García iban mucho mejor. Fue entonces que el ex DT de Universidad de Chile y la Roja Sub 17 desclasificó información que tenía de su antecesor. Como se dice coloquialmente en Chile, lo echó al agua.

“Ustedes estaban acostumbrados a otro entrenador. A indisciplinas todo el tiempo”, dijo Caputto. Pero una mujer insistió en que García debería volver a la conducción del plantel. “¿El indisciplinado de García?¿El que chupaba con los jugadores?”, lanzó. Todo eso generó una gran polémica. Con el correr de las horas hubo incluso un video de disculpas públicas.

Ese tema parece haber mellado mucho su cartel, según reveló Juan Cristóbal Guarello. Pero prefiere dejarlo hasta ahí. “No voy a hablar nada. Estoy tratando de estar bien. Si todos se preguntan el porqué estoy sin trabajo, yo también. Las estadísticas hablan. De lo que hablan los demás no me puedo hacer cargo”, apuntó García.

“El fútbol es difícil. Ser técnico es difícil y verdad hay una sola. Soy un técnico que ha respetado a todos. Soy de una línea y la respeto. He hecho las cosas bien, superbién”, sentenció el cartagenino, quien recarga las pilas con la persona más importante de su vida mientras aguarda por otra oportunidad en el fútbol chileno.

