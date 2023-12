Jaime García hizo noticia este viernes tras la entrevista que tuvo con Todos Somos Técnicos en TNT Sports. El DT, desesperado por agarrar un equipo, señaló que “a veces me pregunto, ¿Qué me falta? Díganme por favor qué me falta“. Esto, porque todavía no recibe ofertas por parte del algún club.

“He tratado de hacer las cosas como corresponde. Estoy capacitado para lo que venga. Me he pegado porrazos donde he tenido que levantarme solo y he ido aprendiendo con los latigazos que me ha dado la vida”, agregó el DT en esa oportunidad.

Jaime García quedó manchado y Caputto de sapo

Y este viernes, fue Juan Cristóbal Guarello quien profundizó en los motivos que tienen al ex DT de Ñublense sin club, apuntando directamente a la polémica que tuvo con Hernán Caputto. En la Hora de King Kong, el periodista destacó el costo que tuvo para ambos el incidente.

Y Guarello señaló que “a García, lo que dijo Caputto lo mató. Porque sea verdad o no sea verdad, ya instaló una cuestión. Lo que hizo Caputto fue matar a García y suicidarse él. Pero ojo, lo que dijo se lo contó alguien en Ñublense. No salió de la cancha pensando en tirarle caca a García e inventar que es curado”.

“Dentro de los mismos clubes son súper puñaleros y tienen un montón de rencillas internas. En Ñublense ya venían peleados con García hace rato. Caputto se pega la patinada y mancha a García. Este sabe que ahora anda con la ropa sucia y muchos lo señalan, independiente que sea verdad o mentira”, reflexionó.

Caputto quedó como sapo. Y la regla número uno en el fútbol es no sapear. En el fútbol tú puedes ser drogo, mal amigo, puñalero, estafar a tus compañeros, bueno para el copete, malo para entrenar, arrugar, venderte en un partido, ir para atrás, pero sapear no. Es lo único que no se perdona en el fútbol”, destacó.

“Son reglas medias de la cana. Tú puedes ser lo peor del mundo, pero sapear no te lo van a perdonar nunca. Por eso a Marcelo Díaz lo echaron de la Selección”. cerró el comunicador en su programa de YouTube.

¿Le afectarán a García los dichos de Caputto para encontrar club?

¿Qué dijo Hernán Caputto de Jaime García?

Antes de salir de la banca de Ñublense, Hernán Caputto acusó a Jaime García de beber alcohol junto a sus jugadores. Cuando un hincha de Chillán pidió el regreso del chileno al equipo, Caputto contestó: “¿El indisciplinado de García? ¿El que chupaba con los jugadores?”.

